Що їсти харків’янам, щоб менше стресувати, розповіли на тренінгу

Жителям Харкова доступні психологічні тренінги, на яких навчають справлятися з різними проблемами, що виникли через повномасштабне вторгнення. Безкоштовні заходи проводить проєкт «Картка харків’янина». На черговому тренінгу психолог вчила знижувати тривожність та управляти емоціями. А алерголог-імунолог розповіла, як харчуватися, щоб подолати стрес. Усі подробиці – в сюжеті МГ «Об’єктив».

Тетяна, учасниця заходу

Як себе підтримувати? Як в ресурсі знаходитись? Як продовжувати жити в цих умовах?

До Міжнародного дня турботи про себе, який відзначається 24 липня, у Харкові провели психологічний захід для жителів і гостей міста. Відвідали його понад 20 людей. Учасники – різного віку та статі, але усі зіткнулися зі спільними проблемами, які виникли внаслідок повномасштабного вторгнення.

Дар’я, учасниця заходу

Проблеми, які наклала війна з психологічної точки зору, особисто для мене, я стала більш замкненою і почала гірше розуміти власні емоції. Тобто, я відчуваю якийсь комок всередині себе я не можу розібратися причини цього комка і доводиться доволі довго із собою внутрішньо проговорювати якісь моменти, які могли до цього призвести.

У першому блоці заходу виступала психологиня Анастасія Серпухова. Вона розповідала про те, як турбуватися про себе під час війни, а також детально описала як стрес впливає на здоров’я. Крім цього, фахівчиня продемонструвала вправи для зниження тривожності та управління емоціями. Серпухова зазначає: із початку вторгнення люди скаржаться на перенапругу, наслідки еміграції та невизначеність майбутнього.

Анастасія Серпухова, психологиня

Перше, що насправді лікує – це усвідомлення своїх справжніх цілей, своїх справжніх цінностей. Тому, що війна насправді забрала дуже багато всього того, що нас було важливо колись. Але ми усвідомили, що це як багаж, який ми залишили вдома і з собою взяли тільки рюкзак. Основна порада полягає в тому, щоб люди брали до свого рюкзака тільки те, що їм потрібно.

На захід також завітав Артем, хлопець працює web-розробником. Про тренінг він дізнався із соцмереж. Вирішив прийти, бо цікавиться темою психології. Розповідає: зі своїм іноді тривожним станом бореться самостійно. А саме: ходить у похід, або ж проводить час із друзями, тобто, намагається переключитися.

Артем, учасник заходу

В мене скоріш є проблема – не знаю, що буде у майбутньому. Тобто у мене така ще більша тривожність стосовно майбутнього. Тобто, я не знаю, що може бути завтра. Я не можу так планувати, як раніше до війни.

На стан стресу може впливати і їжа, зазначає алерголог-імунолог одного з медичних центрів Харкова Клавдія Малютенко. Вона також виступає сьогодні на заході. Фахівчиня каже: більшість людей «заїдають» проблему, що навпаки посилює її. Однак, за словами Малютенко, якщо обирати правильне харчування під час тривожності, цей стан можна подолати.

Клавдія Малютенко, алерголог-імунолог МЦ «Eввівa»

Під час стресу потрібно якнайбільше вживати овочів та фруктів. Менше вживати солі та цукру. Треба дуже ретельно слідкувати, не переїдати. Особливо зараз, коли спекотно, потрібно водний баланс підтримувати.

Цей тренінг організував міський проєкт «Картка харків’янина». Представники команди кажуть, подібні заходи вже проводили, наприклад «До дня матері». Усі вони – безкоштовні для жителів Харкова, а також переселенців. Подібні заходи завжди відбуваються у безпечному приміщенні, підкреслила менеджерка проєкту Анастасія Сологуб.

Анастасія Сологуб, менеджерка проєкту «Картка харків’янина»

Заходи ми проводимо для того, щоб попіклуватися за наших мешканців міста для того, щоб допомогти їм дізнатися щось цікаве і взагалі почувати себе трохи краще. Також активно проводимо події, певні свята для діток, для внутрішньо-переміщених осіб.

Дізнаватися коли і де проходитимуть різні психологічні заходи можна на сайті проєкту «Картка харків’янина», а також в їхніх соціальних мережах: в інстаграмі, телеграмі та фейсбуці.