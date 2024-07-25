Что есть харьковчанам, чтобы меньше стрессовать, рассказали на тренинге

Жителям Харькова доступны психологические тренинги, на которых учат справляться с разными проблемами, возникшими из-за полномасштабного вторжения. Бесплатные мероприятия проводит проект «Карточка харьковчанина». На очередном тренинге психолог учила снижать тревожность и управлять эмоциями. А аллерголог-иммунолог рассказала, как питаться, чтобы преодолеть стресс. Все подробности – в сюжете МГ «Объектив».

Татьяна, участник мероприятия

Как себя поддерживать? Как в ресурсе находиться? Как жить в этих условиях?

К Международному дню заботы о себе, который отмечается 24 июля, в Харькове провели психологическое мероприятие для жителей и гостей города. Посетили его более 20 человек. Участники – разного возраста и пола, но все столкнулись с общими проблемами, возникшими вследствие полномасштабного вторжения.

Дарья, участник мероприятия

Проблемы, наложенные войной с психологической точки зрения, лично для меня, я стала более замкнутой и стала хуже понимать собственные эмоции. То есть, я чувствую какой-то комок внутри себя я не могу разобраться в причине этого комка и приходится довольно долго с собой внутренне проговаривать какие-то моменты, которые могли к этому привести.

В первом блоке мероприятия выступала психолог Анастасия Серпухова. Она рассказывала о том, как беспокоиться о себе во время войны, а также подробно описала, как стресс влияет на здоровье. Кроме этого, специалист продемонстрировала упражнения для снижения тревожности и управления эмоциями. Серпухова отмечает, что с начала вторжения люди жалуются на перенапряжение, последствия эмиграции и неопределенность будущего.

Анастасия Серпухова, психолог

Первое, что действительно лечит – это осознание своих истинных целей, своих истинных ценностей. Потому что война действительно забрала очень много всего того, что для нас было важно когда-то. Но мы поняли, что это как багаж, который мы оставили дома и с собой взяли только рюкзак. Основной совет состоит в том, чтобы люди брали в свой рюкзак только то, что им нужно.

Мероприятие также посетил Артем, парень работает web-разработчиком. О тренинге он узнал из соцсетей. Решил прийти, потому что интересуется темой психологии. Рассказывает: со своим тревожным состоянием иногда борется самостоятельно. А именно: ходит в поход, или проводит время с друзьями, то есть, пытается переключиться.

Артем, участник мероприятия

У меня, скорее, есть проблема – не знаю, что будет в будущем. То есть у меня такая еще большая тревожность по отношению к будущему. То есть я не знаю, что может быть завтра. Я не могу так планировать, как раньше до войны.

На состояние стресса может влиять и еда, отмечает аллерголог-иммунолог одного из медицинских центров Харькова Клавдия Малютенко. Она также выступает сегодня на мероприятии. Специалист говорит: большинство людей «заедают» проблему, которая наоборот усугубляет ее. Однако, по словам Малютенко, если выбирать правильное питание во время тревожности, это состояние можно преодолеть.

Клавдия Малютенко, аллерголог-иммунолог МЦ «Еввива»

Во время стресса нужно больше употреблять овощей и фруктов. Меньше употреблять соли и сахара. Надо очень тщательно следить, не переедать. Особенно сейчас, когда жарко нужно водный баланс поддерживать.

Этот тренинг организовал городской проект «Карточка харьковчанина». Представители команды говорят, подобные мероприятия уже проводили, например, «Ко дню матери». Все они бесплатны для жителей Харькова, а также для переселенцев. Подобные мероприятия всегда проходят в безопасном помещении, подчеркнула менеджер проекта Анастасия Сологуб.

Анастасия Сологуб, менеджер проекта «Карточка харьковчанина»

Мероприятия мы проводим для того, чтобы позаботиться о наших жителях города для того, чтобы помочь им узнать что-то интересное и вообще чувствовать себя лучше. Также активно проводим определенные праздники для детей, для внутриперемещенных лиц.

Узнавать, когда и где будут проходить различные психологические мероприятия, можно на сайте проекта «Карточка харьковчанина», а также в их социальных сетях: в Instagram, Telegram и Facebook.

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