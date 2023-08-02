Волонтеров Харькова учили, как не паниковать и выжить в условиях войны (сюжет)

Главное правило, если вы оказались под завалами — не паниковать. Это 90% успеха. Преподаватели Национального университета гражданской защиты Украины провели тренинг для волонтеров Харькова. Рассматривались теоретические и практические аспекты минной безопасности и действий во время сигнала «Воздушная тревога».

Цель тренинга — научить волонтеров, как действовать во время чрезвычайных ситуаций.

Василиса Худик, HR школы волонтеров «AVA»

Основная задача этого тренинга — научить волонтеров действовать во время чрезвычайных ситуаций. Сейчас к школе и к этому тренингу присоединилось около 50 волонтеров. Это студенты, школьники. Одним словом, это активная молодежь, которая готова развивать себя, вкладываться в новые знания и потом эти знания передавать другим.

Нашли взрывоопасный предмет? Специалисты рассказывают, как действовать и куда сообщать.

Василий Матухно, заместитель начальника кафедры пиротехнической и спецподготовки НУГЗУ

Данная встреча была построена таким образом, чтобы не просто донести теоретические аспекты будущим волонтерам, но и акцентировать основное внимание на тех взрывоопасных предметах, с которыми они могут столкнуться и в каких непосредственно условиях. Это противопехотные мины, это достаточно много кассетных боевых элементов, которыми в начале войны засыпался Харьков. И противотанковые мины.

Главное правило, если вы оказались под завалами — не паниковать. Это 90% успеха, говорит начальник кафедры пожарной тактики и аварийно-спасательных работ НУГЗУ Андрей Лисняк.

Андрей Лисняк, начальник кафедры пожарной тактики и аварийно-спасательных работ НУГЗУ

Речь шла о том, как волонтерам сохранить свою жизнь во время артиллерийского обстрела. Как действовать во время сигнала воздушной тревоги. И как уберечь свою жизнь, если, не дай Бог, оказались в завалах. Уже в тот момент, когда был «прилет», разрушение здания и так далее. Не паниковать. Это самое главное правило. Обследуйте себя. Если есть кровотечения — надо остановить их. И каким-то образом пытаться позвать на помощь.