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Волонтеров Харькова учили, как не паниковать и выжить в условиях войны (сюжет)

Общество 19:18   02.08.2023
Павел Велицкий
Елена Нагорная
Волонтеров Харькова учили, как не паниковать и выжить в условиях войны (сюжет)

Главное правило, если вы оказались под завалами — не паниковать. Это 90% успеха. Преподаватели Национального университета гражданской защиты Украины провели тренинг для волонтеров Харькова. Рассматривались теоретические и практические аспекты минной безопасности и действий во время сигнала «Воздушная тревога».

Цель тренинга — научить волонтеров, как действовать во время чрезвычайных ситуаций.

Василиса Худик, HR школы волонтеров «AVA»
Основная задача этого тренинга — научить волонтеров действовать во время чрезвычайных ситуаций. Сейчас к школе и к этому тренингу присоединилось около 50 волонтеров. Это студенты, школьники. Одним словом, это активная молодежь, которая готова развивать себя, вкладываться в новые знания и потом эти знания передавать другим.

Нашли взрывоопасный предмет? Специалисты рассказывают, как действовать и куда сообщать.

Василий Матухно, заместитель начальника кафедры пиротехнической и спецподготовки НУГЗУ
Данная встреча была построена таким образом, чтобы не просто донести теоретические аспекты будущим волонтерам, но и акцентировать основное внимание на тех взрывоопасных предметах, с которыми они могут столкнуться и в каких непосредственно условиях. Это противопехотные мины, это достаточно много кассетных боевых элементов, которыми в начале войны засыпался Харьков. И противотанковые мины.

Главное правило, если вы оказались под завалами — не паниковать. Это 90% успеха, говорит начальник кафедры пожарной тактики и аварийно-спасательных работ НУГЗУ Андрей Лисняк.

Андрей Лисняк, начальник кафедры пожарной тактики и аварийно-спасательных работ НУГЗУ
Речь шла о том, как волонтерам сохранить свою жизнь во время артиллерийского обстрела. Как действовать во время сигнала воздушной тревоги. И как уберечь свою жизнь, если, не дай Бог, оказались в завалах. Уже в тот момент, когда был «прилет», разрушение здания и так далее. Не паниковать. Это самое главное правило. Обследуйте себя. Если есть кровотечения — надо остановить их. И каким-то образом пытаться позвать на помощь.

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Автор: Павел Велицкий, Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 19:18;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное правило, если вы оказались под завалами — не паниковать. Это 90% успеха. Преподаватели Национального университета гражданской защиты Украины провели тренинг для волонтеров Харькова. Рассматривались теоретические и практические аспекты минной безопасности и действий во время сигнала «Воздушная тревога».".