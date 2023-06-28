Как стать волонтером: в Харькове открывается бесплатная школа

С 5 июля по 18 августа в Харькове всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет будут обучать волонтерской деятельности.

Занятия будут проходить три раза в неделю в комбинированном формате: онлайн или офлайн в зависимости от ситуации с безопасностью, пишет пресс-служба городского совета.

«Во время бесплатных занятий молодые люди получат базовые знания по основам волонтерства, а также узнают, как действовать в чрезвычайных ситуациях, изучат алгоритм оказания первой помощи. Также во время обучения они смогут усовершенствовать личные навыки, в частности, стрессоустойчивость, партнерство, коммуникацию и этику общения», — говорится в публикации.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.