Как стать волонтером: в Харькове открывается бесплатная школа
С 5 июля по 18 августа в Харькове всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет будут обучать волонтерской деятельности.
Занятия будут проходить три раза в неделю в комбинированном формате: онлайн или офлайн в зависимости от ситуации с безопасностью, пишет пресс-служба городского совета.
«Во время бесплатных занятий молодые люди получат базовые знания по основам волонтерства, а также узнают, как действовать в чрезвычайных ситуациях, изучат алгоритм оказания первой помощи. Также во время обучения они смогут усовершенствовать личные навыки, в частности, стрессоустойчивость, партнерство, коммуникацию и этику общения», — говорится в публикации.
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 5 июля по 18 августа в Харькове всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет будут обучать волонтерской деятельности.".