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Як стати волонтером: у Харкові відкривається безкоштовна школа

Суспільство 19:36   28.06.2023
Олена Нагорна
Як стати волонтером: у Харкові відкривається безкоштовна школа

З 5 липня по 18 серпня у Харкові всіх охочих віком від 14 до 35 років навчатимуть волонтерській діяльності.

Заняття проводитимуть тричі на тиждень у комбінованому форматі: онлайн чи офлайн залежно від безпекової ситуації, пише пресслужба міської ради.

“Під час безкоштовних занять молоді люди отримають базові знання з основ волонтерства, а також дізнаються, як діяти в надзвичайних ситуаціях, вивчать алгоритм надання першої допомоги. Також під час навчання вони зможуть вдосконалити особисті навички, зокрема, стресостійкість, партнерство, комунікацію та етику спілкування”, – йдеться у публікації.

Зареєструватися для участі можна за посиланням.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 19:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 5 липня по 18 серпня у Харкові всіх охочих віком від 14 до 35 років навчатимуть волонтерській діяльності.".