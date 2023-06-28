Як стати волонтером: у Харкові відкривається безкоштовна школа
З 5 липня по 18 серпня у Харкові всіх охочих віком від 14 до 35 років навчатимуть волонтерській діяльності.
Заняття проводитимуть тричі на тиждень у комбінованому форматі: онлайн чи офлайн залежно від безпекової ситуації, пише пресслужба міської ради.
“Під час безкоштовних занять молоді люди отримають базові знання з основ волонтерства, а також дізнаються, як діяти в надзвичайних ситуаціях, вивчать алгоритм надання першої допомоги. Також під час навчання вони зможуть вдосконалити особисті навички, зокрема, стресостійкість, партнерство, комунікацію та етику спілкування”, – йдеться у публікації.
Зареєструватися для участі можна за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 19:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 5 липня по 18 серпня у Харкові всіх охочих віком від 14 до 35 років навчатимуть волонтерській діяльності.".