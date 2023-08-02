Волонтерів Харкова вчили, як не панікувати і вижити в умовах війни (сюжет)

Головне правило, якщо ви опинилися під завалами – не панікувати. Це 90% успіху. Викладачі Національного університету цивільного захисту України провели тренінг для волонтерів Харкова. Розглядалися теоретичні та практичні аспекти мінної безпеки та дій під час сигналу “Повітряна тривога”.

Мета тренінгу – навчити волонтерів, як діяти під час надзвичайних ситуацій.

Василиса Худик, HR школи волонтерів «AVA»

Основна задача цього тренінгу – навчити волонтерів діяти під час надзвичайних ситуацій. Зараз до школи й до цього тренінгу долучилось близько 50 волонтерів. Це студенти, школярі. Одним словом, це активна молодь, яка готова розвивати себе, вкладатись у нові знання і потім ці знання передавати іншим.

Знайшли вибухонебезпечний предмет? Фахівці розповідають, як діяти та куди повідомляти.

Василь Матухно, заступник начальника кафедри піротехнічної та спецпідготовки НУЦЗУ

Дана зустріч була побудована таким чином, щоб не просто донести теоретичні аспекти майбутнім волонтерам, але й акцентувати основну увагу на тих вибухонебезпечних предметах, з якими вони можуть зіткнутися і в яких безпосередньо умовах. Це протипіхотні міни, досить багато касетних бойових елементів, якими на початку війни засипався Харків. І протитанкові міни.

Головне правило, якщо ви опинилися під завалами – не панікувати. Це 90% успіху, каже начальник кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт НУЦЗУ Андрій Лісняк.

Андрій Лісняк, начальник кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт НУЦЗУ

Йшлося про те, як волонтерам зберегти своє життя під час артилерійського обстрілу. Як діяти під час повітряної тривоги. І як вберегти своє життя, якщо, не дай Боже, опинилися в завалах. Уже в той момент, коли був «приліт», руйнація будівлі й так далі. Не панікувати. Це найголовніше правило. Обстежте себе. Якщо є кровотечі – треба зупинити їх. І якимось чином намагатись покликати на допомогу.