Де взяти гроші на проєкти: харківські волонтери “сіли за парти” (сюжет)

Як створити організацію, залучати кошти від міжнародних донорів та надавати домедичну допомогу. Цьому і не тільки волонтерів Харківщини навчають у Центрі розвитку громадянського суспільства, що відкрився в Харкові у квітні 2023 року. Представники благодійних організацій та фондів розповіли кореспондентам МГ «Об’єктив», які проєкти планують реалізувати завдяки здобутим знанням. Серед них – нові автівки для евакуації жителів Куп’янщини, центр протезування, реабілітація за допомогою коней та музикотерапія. Про мрії волонтерів, історію створення центру, а також про те, чи не зменшуються обсяги фінансування, яке пропонують міжнародні донори, та на які сфери в перспективі даватимуть гроші – у репортажі.

Волонтери ГО «Троянда на руці» хочуть залучити міжнародне фінансування на ремонт автівок

Волонтери Олександр та Дмитро з організації «Троянда на руці» отримали заявки на евакуацію з двох сіл прифронтової Куп’янщини. Пригадують: ще місяць тому їздили та закликали місцевих виїхати. Ті дотягнули до останнього: боялися залишити господарство.

«Бабуся 73 років просить її евакуювати, але вона хоче евакуюватися не сама. З нею будуть коза та декілька кішок», – ділиться деталями однієї із заявок Олександр.

Волонтери кажуть: вже навчилися не обурюватися, адже весь негатив перекреслює щира подяка від людей, яким дійсно потрібна допомога. Тож Олександр та Дмитро знову ризикуватимуть. Посміхаються: було б ефективніше, якби транспорт був у належному стані.

Олександр розповідає про одну з автівок: «Глушник в неї незаварений, тому видає звуки, дуже схожі на «шахеда». Була історія – Дмитро їхав з Ізюма, а тут повітряна тривога та загроза «шахедів». Він виїхав на пагорб, а внизу був блокпост. І хлопці вже з гранатомета цілили у Дмитра. Він вимкнув двигун, ввімкнув «аварійку» і показував, що він не «шахед».

Аби привести до ладу з десяток автівок, які «втомилися» за понад півтора року війни, потрібна неабияка сума. Олександр та Дмитро вирішили залучати міжнародну допомогу. Але для цього треба писати грантові заявки, чого хлопці не вміють. Тож ці знання вони хочуть здобути у школі волонтерів.

Тренінг щодо написання грантових заявок для організацій проводить ГО «Станція Харків»

ГО «Станція Харків» пише грантові заявки близько восьми років, тож охоче ділиться досвідом з іншими. У фінансуванні для України від міжнародних донорів волонтери вбачають циклічність. Кажуть: у 2017-му воно майже припинилось, а зараз на рівні кінця 2014-го – початку 2015-го.

«Фінансування багато, організацій міжнародних тут багато. Вони шукають собі надійних партнерів. У Харкові ситуація стабілізувалася ще минулого літа. Якщо ми кажемо про деокуповані території, де стріляють, то туди ми не йдемо, поки там дуже небезпечно. Там зараз має працювати евакуація. Наступним кроком будуть харчі, гігієна, відбудова, працевлаштування, культурні заходи, освіта», – представниця ГО «Волонтерська ініціатива «Станція Харків» Аліса Вєнєвцева.

Волонтерів та представників організацій з квітня 2023 року навчають у харківському Центрі розвитку громадянського суспільства

Історія харківської школи волонтерів, яка має назву Центр розвитку громадянського суспільства, бере початок на Печенізькій дамбі, через яку торік масово евакуйовували жителів окупованих територій. Саме там об’єдналися небайдужі, які після вересневого контрнаступу ЗСУ створили благодійну організацію «Координаційний гуманітарний центр».

«До нашого Координаційного центру зверталося багато організацій, і ми зрозуміли, що їм не вистачає інформації. І в лютому-місяці ми почали перші навчання. Тактична медицина, перша домедична допомога, мінна небезпека, поводження з вибухонебезпечними предметами. Тому що всі ці волонтери, організації – вони їздили на небезпечні території. Дуже часто екіпажі потрапляли під обстріли», – пригадує керівниця Центру розвитку громадянського суспільства Валерія Гонтар.

Перші тренінги проводили у підвальному приміщенні, яке надав відомий меценат, розповідає Валерія. Серед іншого волонтери цікавилися, як створити благодійну або громадську організацію. Це дозволяє залучати донорське фінансування і забезпечувати самих волонтерів. Якщо до осені в регіоні було 300 організацій, то нині їх близько 400, каже керівниця центру.

«У цивілізованих країнах ти волонтериш протягом однієї або двох годин на день, а весь інший час – заробляєш собі на життя. У нас через повномасштабну війну деякі люди волонтерять вже понад рік. Тобто, це вже не волонтерство, а робота на суспільство. Ця людина повинна стати у штат громадської або благодійної організації, і їй повинні виплачувати гроші. Бо людина ж потребує їх на їжу, проживання і щось інше. Тому фінансування має бути, але не в межах волонтерської діяльності», – вважає Валерія.

Пошук місць для навчання додавав клопоту, а організатори хотіли своє приміщення. Ідея була реалізована, і у квітні відкрився Центр розвитку громадянського суспільства. Приміщення, в якому раніше був магазин керамічної плитки, орендували – кошти надав донор. Кімнати назвали на честь українських міст, які тимчасово окуповані росіянами: Севастополь, Маріуполь, Донецьк, Луганськ та Ялта.

Валерія наголошує, що жодного бюджетного фінансування центр не отримує. Кошти надали міжнародні організації Helvitas, USAID та Acted – хтось на техніку, хтось на меблі. Acted фінансує проєкт з навчання волонтерів. Центр працює з 9:00 до 18:00. Заходи проводять й у суботу, іноді в неділю. Частину тренерів залучають безкоштовно. Працюють у центрі п’ятеро осіб – це волонтери та штатні співробітники.

«Люди відгукуються. Це безкоштовні тренінги, дуже корисна і якісна інформація. Як писати гранти, проєктний менеджмент, фандрейзинг, фінансова грамотність. Є тренінги з першої домедичної допомоги та основ тактичної медицини», – розповідає менеджерка проєктів Центру розвитку громадянського суспільства Альбіна Філатова.

Голова ГО «Хоробрість» Марія Волкова планує розширити проєкт з іпотерапії для військових

Кожна з організацій, що прийшли на тренінг, готує свій проєкт, на який розраховує отримати фінансування. Голова ГО «Хоробрість» Марія Волкова серед іншого проводить заходи для військових на стайні. Спілкування з конями – це вид психологічної реабілітації, і з квітня цією програмою охопили понад двісті бійців.

«Я власниця коня на цій стайні, – ділиться Марія. – Коли кілька разів з’їздила і відчула, як це допомагає мені, то зрозуміла, що це буде допомагати й військовим. Для тих із них, які потрапляють у Харків на відпочинок або злагодження, організовуємо одноденні виїзди. Вони спілкуються з конями та трохи розвантажуються, перезаряджаються. Ми будемо продовжувати наш проєкт зі стайнею, його можна розширювати, до нього можна залучити більше людей. Мета полягає в тому, щоб ми не зникли за тиждень, два, місяць, а були сталою організацією».

Представники ГО «АХІМ 316» хочуть залучити фінансування на виготовлення протезів і відкриття реабілітаційного центру

Молоді люди з ГО «АХІМ 316» об’єдналися в перші дні війни, але офіційно зареєстрували організацію цієї весни. Кажуть: цивільним допомагають за співпраці з міжнародними партнерами та шукають різні шляхи для задоволення запитів військових.

Голова ГО Олексій Костиря ділиться омріяним проєктом: «Це протезування та реабілітаційний центр. Не тільки для військових. Для всіх, хто постраждав, хто потребує цього. Фахівці в основних сферах у нас вже є. Є так само великі реабілітаційні організації та центри, які готові нам допомогти та залучити своїх фахівців до нашої справи. Тому фактично нам потрібно тільки планування та фінансування».

Членкиня благодійного фонду «Радію» Олена Пригункова хоче розвивати напрямок музикотерапії

Студентка Харківського університету мистецтв Олена Пригункова лікує душі музикою. Здебільшого дитячі, а також людей, які через російську агресію вимушені були залишити домівки. Зокрема, проводить сеанси музикотерапії в гуртожитках для ВПО. Сама дівчина грає на скрипці. Благодійний фонд «Радію», який вона представляє, існує від цього літа.

«Минулого року до нас у Харків вперше приїжджав шотландський музикотерапевт Найджел Осборн. З початку 1990-х років він працював із дітьми, які постраждали від війн по всьому світу. Завдяки університету Котляревського у нас була змога пройти курс від Найджела і співпрацювати з ним. А зараз ми розширюємо наше коло, долучаємо психологів, нейрофізіологів Харкова, просто фахівців, які знаються на роботі з дітьми», – розповідає Олена.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов говорив, що на Харківщині планують створити ще сім таких центрів

На відкритті Центру розвитку громадянського суспільства начальник ХОВА Олег Синєгубов говорив, що в області хочуть створити ще щонайменше сім таких закладів. Поки це залишається у планах, розповідає керівниця харківського центру. До них приїжджали волонтери з Дніпропетровської області – у них є приміщення, але поки важко з фінансуванням.

«Зараз, коли буде відновлення, якщо ми не об’єднаємо зусилля всіх на територіях громад, ми не зможемо це зробити. Підприємці не дуже хочуть приходити у селищну раду або в міськраду. Набагато краще, якщо це буде незалежне місце, де можуть зібратися всі зацікавлені особи», – вважає керівниця харківського центру.

У Харкові підготовкою волонтерів вже п’ять років займається міськрада в межах проєкту «AVA». А благодійна організація «Спілка волонтерів Харкова» у серпні випустила перших учнів школи «Ліга юних волонтерів». Деякі діти залишилися допомагати, зокрема збором «гуманітарки».