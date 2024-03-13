Разом сильніші: як борються з російською агресією українці у Європі
ГО “Інтерньюз–Україна” створила низку відео про роботу п’яти громадських організацій, що працюють по всій Європі та роблять свій внесок у майбутню перемогу України.
В організації повідомили, що відео створено в рамках проєкту “Діяльність ЄС у сфері регіональної інформаційної та культурної дипломатії 2022–2023″, покликаного підвищити обізнаність українців/-ок про культурні, економічні та історичні зв’язки Європейського Союзу з Україною на регіональному рівні. Ознайомитися з відео можна за посиланням: bit.ly/volunteer_initiatives.
Організації, представлені у відеодайджесті:
🔹 Vitsche Berlin – об’єднання молодих українців/-ок у Німеччині, які проводить акції протесту й культурно-освітні заходи, допомагають біженцям та організовують гуманітарну допомогу для України.
🔹 Euromaidan-Warszawa – це громадська ініціатива, заснована у 2013 році. Її мета – вступ України до Європейського Союзу. З 24 лютого 2022-го команда зосередила свою роботу на тому, щоби максимально наблизити перемогу України через адвокацію, волонтерство та акції прямої дії. Крім традиційних адвокаційних кампаній, організація часто проводить і артперформанси.
🔹 World Central Kitchen – це некомерційна неурядова організація, яка забезпечує харчуванням постраждалих після стихійних лих. WCK заснована у 2010 році знаменитим шеф-кухарем Хосе Андресому. У перші місяці повномасштабного вторгнення команда WCK роздала мільйони свіжих обідів українським переселенцям і біженцям. Зараз вони підтримують прифронтові громади на сході та півдні України. Допомога WCK в Україні включає як гарячу свіжоприготовлену їжу, так і великі набори продуктів для сімей.
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🔹 Brave to rebuild – це волонтерська ініціатива, яка відбудовує українські міста і селища. Кожні вихідні та будні волонтери організовують толоки: розбирають завали, ремонтують пошкоджені житлові будинки та соціальні установи. Окрім розбору завалів та будівництва, ініціатива збирає та розподіляє гуманітарну допомогу, яка допомагає людям відновити свої домівки та пережити зиму.
🔹 Spilka – асоціація українських іммігрантів у Португалії, створена у червні 2003 року. Під час війни спілка організовує акції протесту, збирає кошти та гуманітарну допомогу — як для цивільних, так і українських військових.
Відеоролики створені у межах проєкту “Діяльність ЄС у сфері регіональної інформаційної та культурної дипломатії 2022–2023”, що фінансується Представництвом Європейського Союзу в Україні.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: волонтери, ЕС;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 11:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГО “Інтерньюз–Україна” створила низку відео про роботу п’яти громадських організацій, що працюють по всій Європі та роблять свій внесок у майбутню перемогу України".