Разом сильніші: як борються з російською агресією українці у Європі

ГО “Інтерньюз–Україна” створила низку відео про роботу п’яти громадських організацій, що працюють по всій Європі та роблять свій внесок у майбутню перемогу України.

В організації повідомили, що відео створено в рамках проєкту “Діяльність ЄС у сфері регіональної інформаційної та культурної дипломатії 2022–2023″, покликаного підвищити обізнаність українців/-ок про культурні, економічні та історичні зв’язки Європейського Союзу з Україною на регіональному рівні. Ознайомитися з відео можна за посиланням: bit.ly/volunteer_initiatives.

Організації, представлені у відеодайджесті:

🔹 Vitsche Berlin – об’єднання молодих українців/-ок у Німеччині, які проводить акції протесту й культурно-освітні заходи, допомагають біженцям та організовують гуманітарну допомогу для України.

🔹 Euromaidan-Warszawa – це громадська ініціатива, заснована у 2013 році. Її мета – вступ України до Європейського Союзу. З 24 лютого 2022-го команда зосередила свою роботу на тому, щоби максимально наблизити перемогу України через адвокацію, волонтерство та акції прямої дії. Крім традиційних адвокаційних кампаній, організація часто проводить і артперформанси.

🔹 World Central Kitchen – це некомерційна неурядова організація, яка забезпечує харчуванням постраждалих після стихійних лих. WCK заснована у 2010 році знаменитим шеф-кухарем Хосе Андресому. У перші місяці повномасштабного вторгнення команда WCK роздала мільйони свіжих обідів українським переселенцям і біженцям. Зараз вони підтримують прифронтові громади на сході та півдні України. Допомога WCK в Україні включає як гарячу свіжоприготовлену їжу, так і великі набори продуктів для сімей.

🔹 Brave to rebuild – це волонтерська ініціатива, яка відбудовує українські міста і селища. Кожні вихідні та будні волонтери організовують толоки: розбирають завали, ремонтують пошкоджені житлові будинки та соціальні установи. Окрім розбору завалів та будівництва, ініціатива збирає та розподіляє гуманітарну допомогу, яка допомагає людям відновити свої домівки та пережити зиму.

🔹 Spilka – асоціація українських іммігрантів у Португалії, створена у червні 2003 року. Під час війни спілка організовує акції протесту, збирає кошти та гуманітарну допомогу — як для цивільних, так і українських військових.

Відеоролики створені у межах проєкту “Діяльність ЄС у сфері регіональної інформаційної та культурної дипломатії 2022–2023”, що фінансується Представництвом Європейського Союзу в Україні.