Вместе сильнее: как борются с российской агрессией украинцы в Европе

ОО «Интерньюз–Украина» создала ряд видео о работе пяти общественных организаций, работающих по всей Европе и вносящих свой вклад в будущую победу Украины.

В организации сообщили, что видео создано в рамках проекта «Деятельность ЕС в сфере региональной информационной и культурной дипломатии 2022–2023», призванного повысить осведомленность украинцев о культурных, экономических и исторических связях Европейского Союза с Украиной на региональном уровне. Ознакомиться с видео можно по ссылке: bit.ly/volunteer_initiatives.

Организации, представленные в видеодайджесте:

🔹 Vitsche Berlin – объединение молодых украинцев в Германии, которые проводит акции протеста и культурно-образовательные мероприятия, помогают беженцам и организуют гуманитарную помощь для Украины.

🔹 Euromaidan-Warszawa – это общественная инициатива, основанная в 2013 году. Ее цель – вступление Украины в Европейский Союз. С 24 февраля 2022 года команда сосредоточила свою работу на том, чтобы максимально приблизить победу Украины через адвокацию, волонтерство и акции прямого действия. Кроме традиционных адвокационных кампаний, организация часто производит и артперформансы.

🔹 World Central Kitchen – это некоммерческая неправительственная организация, обеспечивающая питанием пострадавших после стихийных бедствий. WCK основана в 2010 году знаменитым шеф-поваром Хосе Андресом. В первые месяцы полномасштабного вторжения команда WCK раздала миллионы свежих обедов украинским переселенцам и беженцам. Сейчас они поддерживают прифронтовые громады на востоке и юге Украины. Помощь WCK в Украине включает в себя как горячую свежеприготовленную пищу, так и большие наборы продуктов для семей.

🔹 Brave to rebuild – это волонтерская инициатива, которая восстанавливает украинские города и поселки. Каждые выходные и будни волонтеры организуют толоки: разбирают завалы, ремонтируют поврежденные жилые дома и социальные учреждения. Помимо разбора завалов и строительства инициатива собирает и распределяет гуманитарную помощь, которая помогает людям восстановить свои дома и пережить зиму.

🔹 Spilka – ассоциация украинских иммигрантов в Португалии, созданная в июне 2003 года. Во время войны союз организовывает акции протеста, собирает средства и гуманитарную помощь как для гражданских, так и украинских военных.

Видеоролики созданы в рамках проекта «Деятельность ЕС в сфере региональной информационной и культурной дипломатии 2022-2023», финансируемого Представительством Европейского Союза в Украине.