Распылил в лицо продавцу газовый баллончик: в Харькове поймали грабителя

В Харькове посреди дня 38-летний мужчина ограбил магазин на Салтовке.

«В полицию поступил вызов о том, что в Салтовском районе города Харьков неизвестный распилил газовый баллончик с веществом слезоточивого действия продавцу в лицо, завладел товаром и исчез. Оперативники ХРУП №2 совместно с сотрудниками патрульной полиции задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний харьковчанин. Мужчина добровольно выдал следователю баллончик со слезоточивым газом и похищенные вещи – восемь наручных часов», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уголовное производство открыли по статье «разбой».

Мужчину задержали, ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.