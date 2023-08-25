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Распылил в лицо продавцу газовый баллончик: в Харькове поймали грабителя

Происшествия 11:49   25.08.2023
Оксана Горун
Распылил в лицо продавцу газовый баллончик: в Харькове поймали грабителя

В Харькове посреди дня 38-летний мужчина ограбил магазин на Салтовке.

«В полицию поступил вызов о том, что в Салтовском районе города Харьков неизвестный распилил газовый баллончик с веществом слезоточивого действия продавцу в лицо, завладел товаром и исчез. Оперативники ХРУП №2 совместно с сотрудниками патрульной полиции задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний харьковчанин. Мужчина добровольно выдал следователю баллончик со слезоточивым газом и похищенные вещи – восемь наручных часов», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уголовное производство открыли по статье «разбой».

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Мужчину задержали, ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 11:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове посреди дня 38-летний мужчина ограбил магазин на Салтовке".