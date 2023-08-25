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Розпорошив продавцю в обличчя газовий балончик: у Харкові спіймали грабіжника

Події 11:49   25.08.2023
Оксана Горун
Розпорошив продавцю в обличчя газовий балончик: у Харкові спіймали грабіжника

У Харкові посеред дня 38-річний чоловік пограбував магазин на Салтівці.

“До поліції надійшов виклик про те, що у Салтівському районі міста Харків невідомий розпилив газовий балончик з речовиною сльозогінної дії продавцю в обличчя, заволодів товаром та зник. Оперативники ХРУП № 2 спільно зі співробітниками патрульної поліції затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний харків’янин. Чоловік добровільно видав слідчому балончик зі сльозогінним газом та викрадені речі – вісім наручних годинників”, — повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Кримінальне провадження відкрили за статтею “розбій”.

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Чоловіка затримали, йому вже повідомили про підозру в скоєнні злочину.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 11:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові посеред дня 38-річний чоловік пограбував магазин на Салтівці".