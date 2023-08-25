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Синегубов сообщил, что активность врага уменьшилась на Купянском направлении

Общество 16:07   25.08.2023
Виктория Яковенко
Синегубов сообщил, что активность врага уменьшилась на Купянском направлении

За последние двое суток оккупанты на Купянском направлении обстреляли 16 населенных пунктов.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, на этом участке фронта враг снизил свои наступательные штурмовые действия.

«Это связано исключительно с тем, что он там несет большие потери и вынужден отступать на восстановление, на ротацию своих штурмовых подразделений. Мы четко понимаем, что он не оставил своих идей по оккупации либо Купянска, либо Харькова, либо Харьковской области. Мы к этому готовы, то есть противодействовать ему. Мы круглосуточно работаем над усилением нашей обороноспособности», — отметил глава ХОВА.

Читайте также: На Купянском направлении враг снова «сместил акценты» — ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 16:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние двое суток оккупанты на Купянском направлении обстреляли 16 населенных пунктов.".