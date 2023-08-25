Синегубов сообщил, что активность врага уменьшилась на Купянском направлении

За последние двое суток оккупанты на Купянском направлении обстреляли 16 населенных пунктов.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, на этом участке фронта враг снизил свои наступательные штурмовые действия.

«Это связано исключительно с тем, что он там несет большие потери и вынужден отступать на восстановление, на ротацию своих штурмовых подразделений. Мы четко понимаем, что он не оставил своих идей по оккупации либо Купянска, либо Харькова, либо Харьковской области. Мы к этому готовы, то есть противодействовать ему. Мы круглосуточно работаем над усилением нашей обороноспособности», — отметил глава ХОВА.