Синегубов сообщил, что активность врага уменьшилась на Купянском направлении
За последние двое суток оккупанты на Купянском направлении обстреляли 16 населенных пунктов.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, на этом участке фронта враг снизил свои наступательные штурмовые действия.
«Это связано исключительно с тем, что он там несет большие потери и вынужден отступать на восстановление, на ротацию своих штурмовых подразделений. Мы четко понимаем, что он не оставил своих идей по оккупации либо Купянска, либо Харькова, либо Харьковской области. Мы к этому готовы, то есть противодействовать ему. Мы круглосуточно работаем над усилением нашей обороноспособности», — отметил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 16:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние двое суток оккупанты на Купянском направлении обстреляли 16 населенных пунктов.".