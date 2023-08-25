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Синєгубов повідомив, що активність ворога зменшилася на Куп’янському напрямку

Суспільство 16:07   25.08.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов повідомив, що активність ворога зменшилася на Куп’янському напрямку

За останні дві доби окупанти на Куп’янському напрямку обстріляли 16 населених пунктів.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, на цій ділянці фронту ворог знизив свої наступальні штурмові дії.

«Це пов’язано виключно з тим, що він там зазнає великих втрат і вимушений відступати на відновлення, на ротацію своїх штурмових підрозділів. Ми чітко розуміємо, що він не полишив своїх ідей щодо окупації або Куп’янська, або Харкова, або Харківської області. Ми до цього готові, тобто протидіяти йому. Ми цілодобово працюємо над посиленням нашої обороноздатності», – зазначив голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останні дві доби окупанти на Куп’янському напрямку обстріляли 16 населених пунктів.".