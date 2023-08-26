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Россияне оставили без света более 30 населенных пунктов на Харьковщине

Общество 12:00   26.08.2023
Виктория Яковенко
Россияне оставили без света более 30 населенных пунктов на Харьковщине Фото: Министерство энергетики Украины

Ночью в результате вражеских обстрелов в Харьковской области отключилась линия электропередачи 110 кВ, сообщает Министерство энергетики Украины по состоянию на 26 августа.

«Обесточены 34 населенных пункта, без света почти 10 тысяч потребителей. Также обстрел повредил газопровод, что привело к ограничениям в снабжении абонентов», — добавили в Минэнерго.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 12:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью в результате вражеских обстрелов в Харьковской области отключилась линия электропередачи 110 кВ, сообщает Министерство энергетики Украины по состоянию на 26 августа.".