Россияне оставили без света более 30 населенных пунктов на Харьковщине

Ночью в результате вражеских обстрелов в Харьковской области отключилась линия электропередачи 110 кВ, сообщает Министерство энергетики Украины по состоянию на 26 августа.

«Обесточены 34 населенных пункта, без света почти 10 тысяч потребителей. Также обстрел повредил газопровод, что привело к ограничениям в снабжении абонентов», — добавили в Минэнерго.