Росіяни залишили без світла понад 30 населених пунктів на Харківщині

Вночі внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області відключилася лінія електропередачі 110 кВ, повідомляє Міністерство енергетики України станом на 26 серпня.

«Знеструмлено 34 населених пункти, без світла майже 10 тисяч споживачів. Також обстріл пошкодив газогін, що призвело до обмежень у постачанні абонентів», – додали в Міненерго.