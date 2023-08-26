Росіяни залишили без світла понад 30 населених пунктів на Харківщині
Фото: Міністерство енергетики України
Вночі внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області відключилася лінія електропередачі 110 кВ, повідомляє Міністерство енергетики України станом на 26 серпня.
«Знеструмлено 34 населених пункти, без світла майже 10 тисяч споживачів. Також обстріл пошкодив газогін, що призвело до обмежень у постачанні абонентів», – додали в Міненерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 12:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області відключилася лінія електропередачі 110 кВ, повідомляє Міністерство енергетики України станом на 26 серпня.".