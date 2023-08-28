Более полусотни оккупантов ликвидировали на Купянском направлении — ВСУ
За минувшие сутки на Купянском направлении украинские защитники уничтожили 57 оккупантов, три грузовика, один блиндаж и ряд другой вражеской техники, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«На Купянском направлении продолжается оборонительная операция. Да, наши РСЗО постоянно там работают и поражают скопления техники и личного состава противника… Наша артиллерия, как ствольная, так и реактивная, постоянно работает. Наша разведка определяет ключевые точки сбора вражеской техники и командные пункты и наносит по ним огневое поражение», — рассказал Евлаш.
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 10:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Купянском направлении украинские защитники уничтожили 57 оккупантов, три грузовика, один блиндаж и ряд другой вражеской техники, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".