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Понад пів сотні окупантів ліквідували на Куп’янському напрямку – ЗСУ

Суспільство 10:16   28.08.2023
Олена Нагорна
Понад пів сотні окупантів ліквідували на Куп’янському напрямку – ЗСУ

Минулої доби на Куп’янському напрямку українські захисники знищили 57 окупантів, три вантажівки, один бліндаж і низку іншої ворожої техніки, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“На Куп’янському напрямку продовжується оборонна операція. Так, наші РСЗВ постійно там працюють і наносять ураження по скупченнях техніки та особового складу супротивника… Наша артилерія, як ствольна, так і реактивна, постійно працює. Наша розвідка визначає ключові точки збору ворожої техніки та командні пункти та наносить по них вогневе ураження”, – розповів Євлаш.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 10:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Куп’янському напрямку українські захисники знищили 57 окупантів, три вантажівки, один бліндаж і низку іншої ворожої техніки, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.".