Понад пів сотні окупантів ліквідували на Куп’янському напрямку – ЗСУ
Минулої доби на Куп’янському напрямку українські захисники знищили 57 окупантів, три вантажівки, один бліндаж і низку іншої ворожої техніки, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
“На Куп’янському напрямку продовжується оборонна операція. Так, наші РСЗВ постійно там працюють і наносять ураження по скупченнях техніки та особового складу супротивника… Наша артилерія, як ствольна, так і реактивна, постійно працює. Наша розвідка визначає ключові точки збору ворожої техніки та командні пункти та наносить по них вогневе ураження”, – розповів Євлаш.
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Ви читали новину: «Понад пів сотні окупантів ліквідували на Куп’янському напрямку – ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 10:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Куп’янському напрямку українські захисники знищили 57 окупантів, три вантажівки, один бліндаж і низку іншої ворожої техніки, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.".