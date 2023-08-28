Понад пів сотні окупантів ліквідували на Куп’янському напрямку – ЗСУ

Минулої доби на Куп’янському напрямку українські захисники знищили 57 окупантів, три вантажівки, один бліндаж і низку іншої ворожої техніки, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“На Куп’янському напрямку продовжується оборонна операція. Так, наші РСЗВ постійно там працюють і наносять ураження по скупченнях техніки та особового складу супротивника… Наша артилерія, як ствольна, так і реактивна, постійно працює. Наша розвідка визначає ключові точки збору ворожої техніки та командні пункти та наносить по них вогневе ураження”, – розповів Євлаш.