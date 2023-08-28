Скоро в школу: цены на канцтовары в Харькове
1 сентября начнется новый учебный год, и все меньше времени остается на покупку того, что может понадобиться юному школьнику. В мэрии Харькова провели мониторинг цен на основные канцтовары.
Канцтовары можно приобрести в специализированных магазинах, отделах супермаркетов, на рынках и онлайн. В большинстве заведений сейчас действуют акции на такие товары, пишет департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета.
Минимальные цены следующие:
— тетради на 12 листов — от 4 грн;
— прописи — от 9 грн;
— цветные ручки — от 6 грн;
— наборы цветных карандашей — от 16 грн (6 шт.);
— наборы фломастеров — от 19 грн (6 шт.);
— краски акварельные — от 20 грн (6 цветов);
— альбомы для рисования — от 13 грн.
Как сообщал заместитель главы ХОВА Евгений Иванов, из 1603 учебных заведений в Харьковской области, 17 школ, возможно, начнут учебный процесс в смешанной форме.
В Харькове продолжается обустройство «классов» в метрополитене, писал мэр Игорь Терехов. Коммунальщики работают на объектах круглосуточно. Вопросы организации подвоза детей и их питания решены.
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 09:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 сентября начнется новый учебный год, и все меньше времени остается на покупку того, что может понадобиться юному школьнику. В мэрии Харькова провели мониторинг цен на основные канцтовары.".