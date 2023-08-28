Live
  • Пн 28.08.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🟢

Скоро в школу: цены на канцтовары в Харькове

Общество 09:54   28.08.2023
Елена Нагорная
Скоро в школу: цены на канцтовары в Харькове

1 сентября начнется новый учебный год, и все меньше времени остается на покупку того, что может понадобиться юному школьнику. В мэрии Харькова провели мониторинг цен на основные канцтовары.

Канцтовары можно приобрести в специализированных магазинах, отделах супермаркетов, на рынках и онлайн. В большинстве заведений сейчас действуют акции на такие товары, пишет департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета.

Минимальные цены следующие:
— тетради на 12 листов — от 4 грн;
— прописи — от 9 грн;
— цветные ручки — от 6 грн;
— наборы цветных карандашей — от 16 грн (6 шт.);
— наборы фломастеров — от 19 грн (6 шт.);
— краски акварельные — от 20 грн (6 цветов);
— альбомы для рисования — от 13 грн.

Как сообщал заместитель главы ХОВА Евгений Иванов, из 1603 учебных заведений в Харьковской области, 17 школ, возможно, начнут учебный процесс в смешанной форме.

В Харькове продолжается обустройство «классов» в метрополитене, писал мэр Игорь Терехов. Коммунальщики работают на объектах круглосуточно. Вопросы организации подвоза детей и их питания решены.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
На Купянском и Лиманском направлениях — горячо, РФ собирает новые силы — Маляр
На Купянском и Лиманском направлениях — горячо, РФ собирает новые силы — Маляр
28.08.2023, 09:26
Помимо погибшей на Харьковщине есть постравшая девочка. Сводка Синегубова
Помимо погибшей на Харьковщине есть постравшая девочка. Сводка Синегубова
28.08.2023, 08:24
Сводка Генштаба по Харьковщине: авиаудар и обстрелы 11 населенных пунктов
Сводка Генштаба по Харьковщине: авиаудар и обстрелы 11 населенных пунктов
28.08.2023, 07:11
Туннели и минные поля: какой следующий рубеж обороны РФ ждет ВСУ на юге
Туннели и минные поля: какой следующий рубеж обороны РФ ждет ВСУ на юге
28.08.2023, 08:38
Пожар из-за обстрела тушили в приграничье Харьковщины
Пожар из-за обстрела тушили в приграничье Харьковщины
28.08.2023, 08:57
Скоро в школу: цены на канцтовары в Харькове
Скоро в школу: цены на канцтовары в Харькове
28.08.2023, 09:54

Новости по теме:

09:26
На Купянском и Лиманском направлениях — горячо, РФ собирает новые силы — Маляр
08:57
Пожар из-за обстрела тушили в приграничье Харьковщины
08:24
Помимо погибшей на Харьковщине есть постравшая девочка. Сводка Синегубова
07:11
Сводка Генштаба по Харьковщине: авиаудар и обстрелы 11 населенных пунктов
20:55
Пиарила гуманитарку РФ в Купянске: из Старгорода в Харькове уволили официантку

  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Скоро в школу: цены на канцтовары в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 09:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 сентября начнется новый учебный год, и все меньше времени остается на покупку того, что может понадобиться юному школьнику. В мэрии Харькова провели мониторинг цен на основные канцтовары.".