Школа – зовсім скоро: ціни на канцтовари в Харкові
1 вересня розпочнеться новий навчальний рік, і все менше часу залишається на покупку того, що може знадобитися юному школяру. У мерії Харкова провели моніторинг цін на основні канцтовари.
Канцтовари можна придбати у спеціалізованих магазинах, відділах супермаркетів, на ринках та онлайн. У більшості закладів зараз діють акції на такі товари, пише департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради.
Мінімальні ціни такі:
– зошити на 12 аркушів – від 4 грн;
– прописи – від 9 грн;
– кольорові ручки – від 6 грн;
– набори кольорових олівців – від 16 грн (6 шт.);
– набори фломастерів – від 19 грн (6 шт.);
– фарби акварельні – від 20 грн (6 кольорів);
– альбоми для малювання – від 13 грн.
Як повідомляв заступник голови ХОВА Євген Іванов, із 1603 навчальних закладів у Харківській області, 17 шкіл, можливо, розпочнуть навчальний процес у змішаній формі.
У Харкові триває облаштування “класів” у метрополітені, писав мер Ігор Терехов. Комунальники працюють на об’єктах цілодобово. Питання організації підвезення дітей та їхнього харчування вирішені.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 09:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 вересня розпочнеться новий навчальний рік, і все менше часу залишається на покупку того, що може знадобитися юному школяру. У мерії Харкова провели моніторинг цін на основні канцтовари.".