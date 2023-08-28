Школа – зовсім скоро: ціни на канцтовари в Харкові

1 вересня розпочнеться новий навчальний рік, і все менше часу залишається на покупку того, що може знадобитися юному школяру. У мерії Харкова провели моніторинг цін на основні канцтовари.

Канцтовари можна придбати у спеціалізованих магазинах, відділах супермаркетів, на ринках та онлайн. У більшості закладів зараз діють акції на такі товари, пише департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради.

Мінімальні ціни такі:

– зошити на 12 аркушів – від 4 грн;

– прописи – від 9 грн;

– кольорові ручки – від 6 грн;

– набори кольорових олівців – від 16 грн (6 шт.);

– набори фломастерів – від 19 грн (6 шт.);

– фарби акварельні – від 20 грн (6 кольорів);

– альбоми для малювання – від 13 грн.

Як повідомляв заступник голови ХОВА Євген Іванов, із 1603 навчальних закладів у Харківській області, 17 шкіл, можливо, розпочнуть навчальний процес у змішаній формі.

У Харкові триває облаштування “класів” у метрополітені, писав мер Ігор Терехов. Комунальники працюють на об’єктах цілодобово. Питання організації підвезення дітей та їхнього харчування вирішені.