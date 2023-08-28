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Школа – зовсім скоро: ціни на канцтовари в Харкові

Економіка 09:54   28.08.2023
Олена Нагорна
Школа – зовсім скоро: ціни на канцтовари в Харкові

1 вересня розпочнеться новий навчальний рік, і все менше часу залишається на покупку того, що може знадобитися юному школяру. У мерії Харкова провели моніторинг цін на основні канцтовари.

Канцтовари можна придбати у спеціалізованих магазинах, відділах супермаркетів, на ринках та онлайн. У більшості закладів зараз діють акції на такі товари, пише департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради.

Мінімальні ціни такі:
– зошити на 12 аркушів – від 4 грн;
– прописи – від 9 грн;
– кольорові ручки – від 6 грн;
– набори кольорових олівців – від 16 грн (6 шт.);
– набори фломастерів – від 19 грн (6 шт.);
– фарби акварельні – від 20 грн (6 кольорів);
– альбоми для малювання – від 13 грн.

Як повідомляв заступник голови ХОВА Євген Іванов, із 1603 навчальних закладів у Харківській області, 17 шкіл, можливо, розпочнуть навчальний процес у змішаній формі.

У Харкові триває облаштування “класів” у метрополітені, писав мер Ігор Терехов. Комунальники працюють на об’єктах цілодобово. Питання організації підвезення дітей та їхнього харчування вирішені.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 09:54;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 вересня розпочнеться новий навчальний рік, і все менше часу залишається на покупку того, що може знадобитися юному школяру. У мерії Харкова провели моніторинг цін на основні канцтовари.".