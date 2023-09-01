ISW не подтверждает активизацию и успехи РФ на Купянском направлении
31 августа российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск- Сватово-Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Накануне, пишут аналитики, российский блогер заявил, что войска РФ активизируют наступательные действия в районе сел Синьковка, Петропавловка и Кисловка Купянского района Харьковской области.
“Российский новостной агрегатор заявил, что российские войска продвинулись в районе Синьковки и Петропавловки, хотя ISW не увидел визуального подтверждения этого утверждения”, — говорится в публикации.
Аналитики напоминают, Генштаб ВСУ и замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщили, что россияне провели безуспешные наступательные операции в районе Новоегоровки и Белогоровки. Российский милблогер заявил, что армия РФ при поддержке авиации и артиллерии провела наступательные операции в районе Новоегоровки и Белогоровки, но не уточнил их исход. Спикер Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские позиции в районе Серебрянского лесничества. Российские источники утверждают, что 31 августа украинские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Святое-Кременная, но не продвинулись вперед.
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 07:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 августа российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов, пишет Институт изучения войны (ISW).".