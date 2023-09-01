ISW не підтверджує активізацію та успіхи РФ на Куп’янському напрямку
31 серпня російські війська продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли якихось підтверджених успіхів, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Напередодні, пишуть аналітики, російський блогер заявив, що війська РФ активізують наступальні дії в районі сіл Синьківка, Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району Харківської області.
“Російський агрегатор новин заявив, що російські війська просунулися в районі Синьківки й Петропавлівки, хоча ISW не побачив візуального підтвердження цього твердження”, – йдеться в публікації.
Аналітики нагадують, Генштаб ЗСУ та заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомили, що росіяни провели безуспішні наступальні операції в районі Новоєгорівки та Білогорівки. Російський мілблогер заявив, що армія РФ за підтримки авіації та артилерії провела наступальні операції в районі Новоєгорівки та Білогорівки, але не уточнив їхній результат. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що російські війська безуспішно атакували українські позиції в районі Серебрянського лісництва. Російські джерела стверджують, що 31 серпня українські війська продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися вперед.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 07:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 серпня російські війська продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли якихось підтверджених успіхів, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).".