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Двое раненых и погибшая на Харьковщине в результате обстрелов – прокуратура

Происшествия 15:22   02.09.2023
Оксана Якушко
Двое раненых и погибшая на Харьковщине в результате обстрелов – прокуратура

В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрелов погибла мирная жительница, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Вечером 1 сентября россияне обстреляли Волчанск. Получила ранение 73-летняя женщина.

В результате вчерашнего вражеского обстрела села Хрипуны Чугуевского района травмирован 63-летний гражданский мужчина.

В селе Волчанские Хутора Чугуевского района погибла мирная жительница.

В обстрелянных населенных пунктах повреждены жилые дома и хозпостройки.


Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 15:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрелов погибла мирная жительница, сообщила Харьковская областная прокуратура.".