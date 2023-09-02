Двое раненых и погибшая на Харьковщине в результате обстрелов – прокуратура
В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрелов погибла мирная жительница, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Вечером 1 сентября россияне обстреляли Волчанск. Получила ранение 73-летняя женщина.
В результате вчерашнего вражеского обстрела села Хрипуны Чугуевского района травмирован 63-летний гражданский мужчина.
В селе Волчанские Хутора Чугуевского района погибла мирная жительница.
В обстрелянных населенных пунктах повреждены жилые дома и хозпостройки.
Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 15:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрелов погибла мирная жительница, сообщила Харьковская областная прокуратура.".