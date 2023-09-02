Двоє поранених і загибла на Харківщині внаслідок обстрілів – прокуратура
У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу загинула мирна мешканка, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Увечері 1 вересня росіяни обстріляли Вовчанськ. Поранена 73-річна жінка.
Внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу села Хрипуни Чугуївського району травмовано 63-річного цивільного чоловіка.
У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району загинула мирна мешканка.
В обстріляних населених пунктах пошкоджено житлові будинки і господарські споруди.
Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 15:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу загинула мирна мешканка, повідомила Харківська обласна прокуратура.".