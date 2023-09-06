Два харьковских трамвая и троллейбус в четверг будут ходить по-другому

7 сентября с 10:00 до 15:00 изменятся маршруты трамваев №16 и 27, а также троллейбуса №12.

Движение трамваев будет прекращено на участке улицы Академика Павлова в связи с ремонтом пути, пишет пресс-служба горсовета.

В этот период трамваи будут курсировать так:

№16, 16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский»;

№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский».

Движение троллейбусов будет прекращено на улицах 23 Августа и Космонавтов в связи с аварийным ремонтом оборудования на тяговой подстанции.

В указанное время троллейбус №12 будет курсировать так: разворотный круг «Больница скорой и неотложной медицинской помощи» — ул. Балакирева — ул. Деревянко — пр. Науки — пр. Независимости — ул. Тринклера (в обратном направлении: пл. Свободы) — ст. м. «Госпром».