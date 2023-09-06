Два харківські трамваї і тролейбус у четвер ходитимуть по-іншому

7 вересня з 10:00 до 15:00 зміняться маршрути трамваїв №16 та 27, а також тролейбуса №12.

Рух трамваїв буде припинено на ділянці вулиці Академіка Павлова у зв’язку з ремонтом колії, пише пресслужба міськради.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Рух тролейбусів буде припинено на вулицях 23 Серпня та Космонавтів у зв’язку з аварійним ремонтом обладнання на тяговій підстанції.

У вказаний час тролейбус №12 курсуватиме так: розворотне коло «Лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги» – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Трінклера (у зворотному напрямку: пл. Свободи) – ст. м. «Держпром».