Два харківські трамваї і тролейбус у четвер ходитимуть по-іншому
7 вересня з 10:00 до 15:00 зміняться маршрути трамваїв №16 та 27, а також тролейбуса №12.
Рух трамваїв буде припинено на ділянці вулиці Академіка Павлова у зв’язку з ремонтом колії, пише пресслужба міськради.
У цей період трамваї курсуватимуть так:
№16, 16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».
Рух тролейбусів буде припинено на вулицях 23 Серпня та Космонавтів у зв’язку з аварійним ремонтом обладнання на тяговій підстанції.
У вказаний час тролейбус №12 курсуватиме так: розворотне коло «Лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги» – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Трінклера (у зворотному напрямку: пл. Свободи) – ст. м. «Держпром».
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Ви читали новину: «Два харківські трамваї і тролейбус у четвер ходитимуть по-іншому»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 23:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 вересня з 10:00 до 15:00 зміняться маршрути трамваїв №16 та 27, а також тролейбуса №12.".