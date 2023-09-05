У харківському транспорті позбуваються реклами: Терехов показав чим замінюють

На одній зі станцій метро Харкова замість реклами вивісили дитячі малюнки.

Наразі дитячі малюнки прикрашають стіни та колони станції «Історичний музей». За словами мера Харкова Ігоря Терехова, цю традицію продовжуватимуть й надалі.

«Думаю, більшість містян вже помітили, що поступово Харків позбувся практично всієї реклами у комунальному громадському транспорті. Ту незначну частину оголошень, які досі захаращують вагони метро, трамваї, тролейбуси та автобуси, ми не прибрали тільки тому, що строки дії договорів на їхнє розміщення ще не закінчилися», – пояснив мер.

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