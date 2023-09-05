Live
  • Вт 05.09.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.5
    • 🟢

У харківському транспорті позбуваються реклами: Терехов показав чим замінюють

Суспільство 16:56   05.09.2023
Вікторія Яковенко
У харківському транспорті позбуваються реклами: Терехов показав чим замінюють Фото: Ігор Терехов

На одній зі станцій метро Харкова замість реклами вивісили дитячі малюнки.

Наразі дитячі малюнки прикрашають стіни та колони станції «Історичний музей». За словами мера Харкова Ігоря Терехова, цю традицію продовжуватимуть й надалі.

«Думаю, більшість містян вже помітили, що поступово Харків позбувся практично всієї реклами у комунальному громадському транспорті. Ту незначну частину оголошень, які досі захаращують вагони метро, трамваї, тролейбуси та автобуси, ми не прибрали тільки тому, що строки дії  договорів на їхнє розміщення ще не закінчилися», – пояснив мер.

02 03 04

05
Фото: Ігор Терехов

Читайте також: Харківський бізнесмен заплатить 47 тис грн за рекламу з нецензурною лайкою

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Техніки рф майже на $1 млн знищила рота ударних БПЛА харківської 92-ої ОШБр
Техніки рф майже на $1 млн знищила рота ударних БПЛА харківської 92-ої ОШБр
05.09.2023, 17:50
“Хочу попередити харків’ян”: Терехов закликав не ігнорувати тривоги
“Хочу попередити харків’ян”: Терехов закликав не ігнорувати тривоги
05.09.2023, 11:10
Запаси на зиму: ціни на моркву, картоплю, капусту, цибулю та буряк у Харкові
Запаси на зиму: ціни на моркву, картоплю, капусту, цибулю та буряк у Харкові
05.09.2023, 12:42
У харківському транспорті позбуваються реклами: Терехов показав чим замінюють
У харківському транспорті позбуваються реклами: Терехов показав чим замінюють
05.09.2023, 16:56
Пільги на комуналку: у КП «Харківблагоустрій» пропонують роботу
Пільги на комуналку: у КП «Харківблагоустрій» пропонують роботу
05.09.2023, 16:23
«Ваш родич у біді»: на Харківщині шахрай обдурив двох пенсіонерок
«Ваш родич у біді»: на Харківщині шахрай обдурив двох пенсіонерок
05.09.2023, 15:59

Новини за темою:

16:23
Пільги на комуналку: у КП «Харківблагоустрій» пропонують роботу
13:58
Додаткові поїзди з Києва до Харкова призначили на три дні
13:36
Коригувальницю ракетних ударів по Харкову відправили за ґрати на 11 років
13:09
В Ізюмі вже мешкають близько 27 тисяч людей – Синєгубов
12:42
Запаси на зиму: ціни на моркву, картоплю, капусту, цибулю та буряк у Харкові

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У харківському транспорті позбуваються реклами: Терехов показав чим замінюють»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 16:56;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На одній зі станцій метро Харкова замість реклами вивісили дитячі малюнки.".