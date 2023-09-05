В харьковском транспорте избавляются от рекламы: Терехов показал чем заменяют

На одной из станций метро в Харькове вместо рекламы вывесили детские рисунки.

Сейчас детские рисунки украшают стены и колонны станции «Исторический музей». По словам мэра Харькова Игоря Терехова, эту традицию будут продолжать и дальше.

«Думаю, большинство горожан уже заметили, что постепенно Харьков лишился практически всей рекламы в коммунальном общественном транспорте. Ту незначительную часть объявлений, до сих пор загромождающих вагоны метро, трамваи, троллейбусы и автобусы, мы не убрали только потому, что сроки действия договоров на их размещение еще не истекли», — объяснил мэр.

Читайте также: Харьковский бизнесмен заплатит 47 тыс грн за рекламу с нецензурной бранью