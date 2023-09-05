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В харьковском транспорте избавляются от рекламы: Терехов показал чем заменяют

Общество 16:56   05.09.2023
Виктория Яковенко
В харьковском транспорте избавляются от рекламы: Терехов показал чем заменяют Фото: Игорь Терехов

На одной из станций метро в Харькове вместо рекламы вывесили детские рисунки.

Сейчас детские рисунки украшают стены и колонны станции «Исторический музей». По словам мэра Харькова Игоря Терехова, эту традицию будут продолжать и дальше.

«Думаю, большинство горожан уже заметили, что постепенно Харьков лишился практически всей рекламы в коммунальном общественном транспорте. Ту незначительную часть объявлений, до сих пор загромождающих вагоны метро, трамваи, троллейбусы и автобусы, мы не убрали только потому, что сроки действия договоров на их размещение еще не истекли», — объяснил мэр.

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Фото: Игорь Терехов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 16:56;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На одной из станций метро в Харькове вместо рекламы вывесили детские рисунки.".