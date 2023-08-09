Харьковский бизнесмен заплатит 47 тыс грн за рекламу с нецензурной бранью
Штраф за рекламу с нецензурной бранью, размещенную в центре города, заплатит харьковский предприниматель.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы.
Специалисты в феврале 2021 года на улице Сумская, 39 обнаружили на светодиодном экране наружной рекламы надпись: «Б…дь!…Батончик без сахара!»
Это противоречит ст. 8 Закона Украины «О рекламе», в которой говорится, что реклама не должна содержать информации или изображений, нарушающих этические, гуманистические, моральные нормы, пренебрегают правилами приличия.
ФЛП, разместивший рекламу, добровольно штраф не оплатил.
Госпродпотребслужба подала иск в суд. Суд удовлетворил его, однако предприниматель обжаловал это решение, в сентябре 2022 года суд закрыл производство.
Госпродпотребслужба со своей стороны подала кассационную жалобу в Верховный суд, который снова направил дело в суд апелляционной инстанции.
2 августа апелляционный админсуд постановил оставить первоначальное решение. Бизнесмен должен заплатить 47 тысяч гривен.
Читайте также: 17-летняя швейцарка покарябала Колизей, ей светит штраф €15 тысяч и тюрьма
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковский бизнесмен заплатит 47 тыс грн за рекламу с нецензурной бранью»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 13:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Штраф за рекламу с нецензурной бранью, размещенную в центре города, заплатит харьковский предприниматель.".