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Харьковский бизнесмен заплатит 47 тыс грн за рекламу с нецензурной бранью

Общество 13:21   09.08.2023
Виктория Яковенко
Харьковский бизнесмен заплатит 47 тыс грн за рекламу с нецензурной бранью

Штраф за рекламу с нецензурной бранью, размещенную в центре города, заплатит харьковский предприниматель.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы.

Специалисты в феврале 2021 года на улице Сумская, 39 обнаружили на светодиодном экране наружной рекламы надпись: «Б…дь!…Батончик без сахара!»

Это противоречит ст. 8 Закона Украины «О рекламе», в которой говорится, что реклама не должна содержать информации или изображений, нарушающих этические, гуманистические, моральные нормы, пренебрегают правилами приличия.

ФЛП, разместивший рекламу, добровольно штраф не оплатил.

Госпродпотребслужба подала иск в суд. Суд удовлетворил его, однако предприниматель обжаловал это решение, в сентябре 2022 года суд закрыл производство.

Госпродпотребслужба со своей стороны подала кассационную жалобу в Верховный суд, который снова направил дело в суд апелляционной инстанции.

2 августа апелляционный админсуд постановил оставить первоначальное решение. Бизнесмен должен заплатить 47 тысяч гривен.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 13:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Штраф за рекламу с нецензурной бранью, размещенную в центре города, заплатит харьковский предприниматель.".