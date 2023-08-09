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Харківський бізнесмен заплатить 47 тис грн за рекламу з нецензурною лайкою

Суспільство 13:21   09.08.2023
Вікторія Яковенко
Харківський бізнесмен заплатить 47 тис грн за рекламу з нецензурною лайкою

Штраф за рекламу з нецензурною лайкою, розміщену в центрі міста, заплатить харківський підприємець.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби.

Фахівці в лютому 2021 року на вулиці Сумська, 39 виявили на світлодіодному екрані зовнішньої реклами напис: «Б…дь!…Батончик без цукру!»

Це суперечить ст. 8 Закону України «Про рекламу», у якій ідеться про те, що реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності.

ФОП, який розмістив рекламу, добровільно штраф не сплатив.

Тож Держпродспоживслужба подала позов до суду. Суд його задовольнив, проте підприємець оскаржив це рішення, у вересні 2022 року суд закрив провадження.

Держпродспоживслужба зі свого боку подала касаційну скаргу до Верховного суду, який знову направив справу до суду апеляційної інстанції.

2 серпня цьогоріч апеляційний адмінсуд постановив залишити первісне рішення. Бізнесмен має заплатити 47 тис. грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Штраф за рекламу з нецензурною лайкою, розміщену в центрі міста, заплатить харківський підприємець.".