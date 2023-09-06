Еще одно авто подорвалось на «грунтовке» на Харьковщине: мужчина в больнице

В Купянском районе Харьковской области получил ранения 59-летний мужчина. Около 13:00 6 сентября на грунтовой дороге возле села Ольховатка его машина наехала на неустановленный взрывоопасный предмет.

Мужчина получил минно-взрывную травму и ожоги. Сейчас он в медучреждении, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники призывают помнить о высокой минной опасности — не двигаться по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам, не трогать подозрительные и незнакомые предметы, не посещать леса, лесополосы и поля, особенно те, где шли бои, или которые находились под оккупацией.