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Еще одно авто подорвалось на «грунтовке» на Харьковщине: мужчина в больнице

Происшествия 17:11   06.09.2023
Елена Нагорная
Еще одно авто подорвалось на «грунтовке» на Харьковщине: мужчина в больнице Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В Купянском районе Харьковской области получил ранения 59-летний мужчина. Около 13:00 6 сентября на грунтовой дороге возле села Ольховатка его машина наехала на неустановленный взрывоопасный предмет.

Мужчина получил минно-взрывную травму и ожоги. Сейчас он в медучреждении, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники призывают помнить о высокой минной опасности — не двигаться по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам, не трогать подозрительные и незнакомые предметы, не посещать леса, лесополосы и поля, особенно те, где шли бои, или которые находились под оккупацией.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 17:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе Харьковской области получил ранения 59-летний мужчина. Около 13:00 6 сентября на грунтовой дороге возле села Ольховатка его машина наехала на неустановленный взрывоопасный предмет.".