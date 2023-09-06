Подорвались на противотанковой мине. Двое раненых на Харьковщине – ГСЧС

Двое мужчин в Изюмском районе получили травмы в результате подрыва на мине, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Двигаясь по грунтовой лесной дороге на территории Савинской громады, грузовой автомобиль ГАЗ-53 наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.

Предварительно это была противотанковая мина.

В грузовике находились двое мужчин, которые в результате взрыва получили акубаротравму и многочисленные ушибы. Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь. Сейчас их госпитализировали.