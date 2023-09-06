Подорвались на противотанковой мине. Двое раненых на Харьковщине – ГСЧС
Двое мужчин в Изюмском районе получили травмы в результате подрыва на мине, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Двигаясь по грунтовой лесной дороге на территории Савинской громады, грузовой автомобиль ГАЗ-53 наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.
Предварительно это была противотанковая мина.
В грузовике находились двое мужчин, которые в результате взрыва получили акубаротравму и многочисленные ушибы. Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь. Сейчас их госпитализировали.
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 11:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин в Изюмском районе получили травмы в результате подрыва на мине, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".