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Подорвались на противотанковой мине. Двое раненых на Харьковщине – ГСЧС

Происшествия 11:42   06.09.2023
Оксана Якушко
Подорвались на противотанковой мине. Двое раненых на Харьковщине – ГСЧС

Двое мужчин в Изюмском районе получили травмы в результате подрыва на мине, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Двигаясь по грунтовой лесной дороге на территории Савинской громады, грузовой автомобиль ГАЗ-53 наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.

Предварительно это была противотанковая мина.

В грузовике находились двое мужчин, которые в результате взрыва получили акубаротравму и многочисленные ушибы. Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь. Сейчас их госпитализировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 11:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин в Изюмском районе получили травмы в результате подрыва на мине, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".