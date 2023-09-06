Підірвалися на протитанковій міні. Двоє поранених на Харківщині – ДСНС
Двоє чоловіків в Ізюмському районі отримали травми внаслідок підриву на міні, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Рухаючись ґрунтовою лісовою дорогою на території Савинської громади, вантажний автомобіль ГАЗ-53 наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.
Попередньо це була протитанкова міна.
У вантажівці знаходилися двоє чоловіків, котрі внаслідок вибуху зазнали акубаротравм та чисельних забоїв. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Наразі їх ушпиталили.
Читайте також: На Харківщині за тиждень підірвалася одна людина: чоловік порався на дачі
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Підірвалися на протитанковій міні. Двоє поранених на Харківщині – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 11:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків в Ізюмському районі отримали травми внаслідок підриву на міні, повідомили у ДСНС у Харківській області.".