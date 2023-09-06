Підірвалися на протитанковій міні. Двоє поранених на Харківщині – ДСНС

Двоє чоловіків в Ізюмському районі отримали травми внаслідок підриву на міні, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Рухаючись ґрунтовою лісовою дорогою на території Савинської громади, вантажний автомобіль ГАЗ-53 наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Попередньо це була протитанкова міна.

У вантажівці знаходилися двоє чоловіків, котрі внаслідок вибуху зазнали акубаротравм та чисельних забоїв. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Наразі їх ушпиталили.