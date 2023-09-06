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Підірвалися на протитанковій міні. Двоє поранених на Харківщині – ДСНС

Події 11:42   06.09.2023
Оксана Якушко
Підірвалися на протитанковій міні. Двоє поранених на Харківщині – ДСНС

Двоє чоловіків в Ізюмському районі отримали травми внаслідок підриву на міні, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Рухаючись ґрунтовою лісовою дорогою на території Савинської громади, вантажний автомобіль ГАЗ-53 наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Попередньо це була протитанкова міна.

У вантажівці знаходилися двоє чоловіків, котрі внаслідок вибуху зазнали акубаротравм та чисельних забоїв. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Наразі їх ушпиталили.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 11:42;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків в Ізюмському районі отримали травми внаслідок підриву на міні, повідомили у ДСНС у Харківській області.".