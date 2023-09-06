Ще одне авто підірвалося на “грунтівці” на Харківщині: чоловік у лікарні

У Куп’янському районі Харківської області поранено 59-річного чоловіка. Близько 13:00 6 вересня на ґрунтовій дорозі біля села Вільхуватка його машина наїхала на невстановлений вибухонебезпечний предмет.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму та опіки. Наразі він у медустанові, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Надзвичайники закликають пам’ятати про високу мінну небезпеку – не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами, не чіпати підозрілі та незнайомі предмети, не відвідувати ліси, лісосмуги та поля, особливо ті, де йшли бої або які перебували під окупацією.