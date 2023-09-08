Синегубов: ночью россияне обстреливали Купянщину, за сутки — двое раненых
Два человека получили ранения в результате российских обстрелов Харьковской области в течение минувших суток, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Около 2:30 8 сентября оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района. Получил ранения и был госпитализирован мужчина 68 лет. Также ночью обстреляно село Кучеровка Купянского района, где поврежден жилой дом», — пишет Синегубов.
По его информации, в течение 7 сентября:
— в приграничном селе Гранов Харьковского района вражеский дрон ударил по частному дому, получила осколочное ранение и была госпитализирована женщина 77 лет;
— в селе Колодезное Купянского района обстрелом повреждено здание столовой, произошел пожар;
— в поселке Зидьки Чугуевского района и селе Куриловка Купянского района из-за обстрелов произошли лесные пожары.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 08:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека получили ранения в результате российских обстрелов Харьковской области в течение минувших суток, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".