Синегубов: ночью россияне обстреливали Купянщину, за сутки — двое раненых

Два человека получили ранения в результате российских обстрелов Харьковской области в течение минувших суток, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 2:30 8 сентября оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района. Получил ранения и был госпитализирован мужчина 68 лет. Также ночью обстреляно село Кучеровка Купянского района, где поврежден жилой дом», — пишет Синегубов.

По его информации, в течение 7 сентября:

— в приграничном селе Гранов Харьковского района вражеский дрон ударил по частному дому, получила осколочное ранение и была госпитализирована женщина 77 лет;

— в селе Колодезное Купянского района обстрелом повреждено здание столовой, произошел пожар;

— в поселке Зидьки Чугуевского района и селе Куриловка Купянского района из-за обстрелов произошли лесные пожары.