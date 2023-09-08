Синєгубов: уночі росіяни обстрілювали Куп’янщину, за добу – двоє поранених
Двоє людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів Харківської області протягом минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Близько 2:30 8 вересня окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 68 років. Також вночі обстріляне село Кучерівка Куп’янського району, де пошкоджено житловий будинок”, – пише Синєгубов.
За його інформацією, протягом 7 вересня:
– у прикордонному селі Гранів Харківського району ворожий дрон вдарив по приватному будинку, отримала осколкове поранення та була ушпиталена жінка 77 років;
– у селі Колодязне Куп’янського району обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа;
– у селищі Зідьки Чугуївського району та селі Курилівка Куп’янського району через обстріли сталися лісові пожежі.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 08:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів Харківської області протягом минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".