В районе Балаклеи на Харьковщине утром могут греметь взрывы
На территории Балаклейской громады Харьковской области с 10:00 до 11:00 8 сентября могут греметь взрывы.
Плановое уничтожение взрывоопасных предметов будет проводиться вблизи города Балаклея, пишет ГВА в Telegram.
«Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности», — призывают в публикации.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 09:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Балаклейской громады Харьковской области с 10:00 до 11:00 8 сентября могут греметь взрывы.".