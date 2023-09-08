В районе Балаклеи на Харьковщине утром могут греметь взрывы

На территории Балаклейской громады Харьковской области с 10:00 до 11:00 8 сентября могут греметь взрывы.

Плановое уничтожение взрывоопасных предметов будет проводиться вблизи города Балаклея, пишет ГВА в Telegram.

«Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности», — призывают в публикации.