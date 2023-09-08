Жителей Чугуева предупреждают о возможных «громких звуках»
В районе города Чугуев Харьковской области утром 8 сентября может быть громко.
«Минут через 20 можем услышать громкие звуки. Не волнуемся», — написали в Telegram-канале Чугуевской городской территориальной громады в 8:47 и при этом призвали не игнорировать тревогу.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 08:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе города Чугуев Харьковской области утром 8 сентября может быть громко.".