Жителей Чугуева предупреждают о возможных «громких звуках»

В районе города Чугуев Харьковской области утром 8 сентября может быть громко.

«Минут через 20 можем услышать громкие звуки. Не волнуемся», — написали в Telegram-канале Чугуевской городской территориальной громады в 8:47 и при этом призвали не игнорировать тревогу.