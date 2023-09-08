Жителів Чугуєва попереджають про можливі “гучні звуки”

У районі міста Чугуїв Харківської області вранці 8 вересня може бути гучно.

“Хвилин через 20 можемо почути гучні звуки. Не хвилюємось”, – написали в телеграм-каналі Чугуївської міської територіальної громади о 8:47 і закликали не ігнорувати тривогу.