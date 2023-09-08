Жителів Чугуєва попереджають про можливі “гучні звуки”
У районі міста Чугуїв Харківської області вранці 8 вересня може бути гучно.
“Хвилин через 20 можемо почути гучні звуки. Не хвилюємось”, – написали в телеграм-каналі Чугуївської міської територіальної громади о 8:47 і закликали не ігнорувати тривогу.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 08:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі міста Чугуїв Харківської області вранці 8 вересня може бути гучно.".