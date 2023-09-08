У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи

На території Балаклійської громади Харківської області з 10:00 до 11:00 8 вересня можуть лунати вибухи.

Планове знищення вибухонебезпечних предметів проводитиметься поблизу міста Балаклія, пише МВА у телеграмі.

“Зберігайте спокій і дотримуйтесь правил безпеки”, – закликають у публікації.