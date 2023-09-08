У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
На території Балаклійської громади Харківської області з 10:00 до 11:00 8 вересня можуть лунати вибухи.
Планове знищення вибухонебезпечних предметів проводитиметься поблизу міста Балаклія, пише МВА у телеграмі.
“Зберігайте спокій і дотримуйтесь правил безпеки”, – закликають у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 09:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Балаклійської громади Харківської області з 10:00 до 11:00 8 вересня можуть лунати вибухи.".