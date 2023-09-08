Live
  • Пт 08.09.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи

Суспільство 09:39   08.09.2023
Олена Нагорна
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи

На території Балаклійської громади Харківської області з 10:00 до 11:00 8 вересня можуть лунати вибухи.

Планове знищення вибухонебезпечних предметів проводитиметься поблизу міста Балаклія, пише МВА у телеграмі.

“Зберігайте спокій і дотримуйтесь правил безпеки”, – закликають у публікації.

Читайте також: Жителів Чугуєва попереджають про можливі “гучні звуки”

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Причини відмов від евакуації не відповідають загрозі – голова Куп’янщини
Причини відмов від евакуації не відповідають загрозі – голова Куп’янщини
08.09.2023, 10:58
У неділю в Харкові заборонять паркуватися біля меморіалу в Лісопарку
У неділю в Харкові заборонять паркуватися біля меморіалу в Лісопарку
08.09.2023, 10:22
Близько 25 ударів завдали окупанти по Синьківці на Харківщині – ЗСУ
Близько 25 ударів завдали окупанти по Синьківці на Харківщині – ЗСУ
08.09.2023, 10:06
З домом у центрі Харкова, що хочуть знести, відбуваються дивні речі – мешканці
З домом у центрі Харкова, що хочуть знести, відбуваються дивні речі – мешканці
06.09.2023, 21:07
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
08.09.2023, 09:39
Поблизу Синьківки на Куп’янщині окупанти зазнали втрат і відійшли – Синєгубов
Поблизу Синьківки на Куп’янщині окупанти зазнали втрат і відійшли – Синєгубов
08.09.2023, 09:25

Новини за темою:

10:22
У неділю в Харкові заборонять паркуватися біля меморіалу в Лісопарку
09:39
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
09:25
Поблизу Синьківки на Куп’янщині окупанти зазнали втрат і відійшли – Синєгубов
08:58
Жителів Чугуєва попереджають про можливі “гучні звуки”
08:37
Синєгубов: уночі росіяни обстрілювали Куп’янщину, за добу – двоє поранених

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 09:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Балаклійської громади Харківської області з 10:00 до 11:00 8 вересня можуть лунати вибухи.".