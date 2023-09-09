Люди подобрали совенком: в харьковском экопарке поселился Олаф (видео)
В экопарке под Харьковом поселилась серая сова Олаф. Пернатого выходили и передали в региональный ландшафтный парк неравнодушные харьковчане.
Люди подобрали Олафа на дороге, когда он еще был совенком, забрали домой и выкормили. Когда птица выросла, ей понадобилось значительно больше места, рассказывают в Facebook экопарка.
«Таких привыкших к человеческой опеке птиц выпускать в природу не стоит, поэтому мы создали для него максимально комфортные условия в вольере: здесь он может свободно летать и получает все необходимое для жизни», — отметили в экопарке.
Видео: пресс-служба экопарка
Напомним, 1 июня 2023 года в экопарке открыли первую локацию — «Долину альпака». На открытой территории площадью до 4 гектаров провели разминирование и поселили животных: альпака, овец, лошадей, коз и птиц. «Долина» находится по одну сторону от окружной, основной парк — по другую.
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 12:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом поселилась серая сова Олаф. Пернатого выходили и передали в региональный ландшафтный парк неравнодушные харьковчане.".