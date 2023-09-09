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Люди підібрали совеням: у харківському екопарку оселився Олаф (відео)

Суспільство 12:50   09.09.2023
Олена Нагорна
Люди підібрали совеням: у харківському екопарку оселився Олаф (відео)

В екопарку під Харковом оселилася сіра сова Олаф. Небайдужі харків’яни виходили птаха і передали в регіональний ландшафтний парк.

Люди підібрали Олафа на дорозі, коли він був ще совеням, забрали додому і вигодували. Коли птах виріс, йому знадобилося значно більше місця, пишуть у фейсбуці екопарку.

“Таких звиклих до людської опіки птахів випускати в природу не варто, тож ми створили для нього максимально комфортні умови у вольєрі: тут він може вільно літати та отримує все необхідне для життя”, – зазначили в екопарку.

Відео: пресслужба екопарку

Нагадаємо, 1 червня 2023 року в екопарку відкрили першу локацію – «Долину альпак». На відкритій території площею до 4 га провели розмінування та поселили тварин: альпак, овець, коней, кіз та птахів. “Долина” знаходиться по один бік від окружної, основний парк – по інший.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом оселилася сіра сова Олаф. Небайдужі харків’яни виходили птаха і передали в регіональний ландшафтний парк.".