Люди підібрали совеням: у харківському екопарку оселився Олаф (відео)
В екопарку під Харковом оселилася сіра сова Олаф. Небайдужі харків’яни виходили птаха і передали в регіональний ландшафтний парк.
Люди підібрали Олафа на дорозі, коли він був ще совеням, забрали додому і вигодували. Коли птах виріс, йому знадобилося значно більше місця, пишуть у фейсбуці екопарку.
“Таких звиклих до людської опіки птахів випускати в природу не варто, тож ми створили для нього максимально комфортні умови у вольєрі: тут він може вільно літати та отримує все необхідне для життя”, – зазначили в екопарку.
Відео: пресслужба екопарку
Нагадаємо, 1 червня 2023 року в екопарку відкрили першу локацію – «Долину альпак». На відкритій території площею до 4 га провели розмінування та поселили тварин: альпак, овець, коней, кіз та птахів. “Долина” знаходиться по один бік від окружної, основний парк – по інший.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом оселилася сіра сова Олаф. Небайдужі харків’яни виходили птаха і передали в регіональний ландшафтний парк.".