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У харківському екопарку оселилися екзотичні птахи (відео)

Суспільство 22:29   03.09.2023
Оксана Горун
У харківському екопарку оселилися екзотичні птахи (відео)

Колекцію екопарку поповнили курки-бентамки, яких заклад отримав у дар від небайдужих громадян.

“Зооколекція поповнюється не лише нашими зусиллями, а й завдяки небайдужим мешканцям Харкова та Харківської області та всієї України”, – зазначила представниця харківського екопарку у відео, опублікованому у фейсбуці.

Цього разу екопарк отримав у дар декоративних курок – бентамок.

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“Три представники карликової породи курей бентамка, що походить з Південно-Східної Азії, оселилися в Долині альпака. Бентамки поділили вольєр з павичами”, – повідомили в екопарку.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 22:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колекцію екопарку поповнили курки-бентамки, яких заклад отримав у дар від небайдужих громадян".