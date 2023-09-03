У харківському екопарку оселилися екзотичні птахи (відео)
Колекцію екопарку поповнили курки-бентамки, яких заклад отримав у дар від небайдужих громадян.
“Зооколекція поповнюється не лише нашими зусиллями, а й завдяки небайдужим мешканцям Харкова та Харківської області та всієї України”, – зазначила представниця харківського екопарку у відео, опублікованому у фейсбуці.
Цього разу екопарк отримав у дар декоративних курок – бентамок.
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“Три представники карликової породи курей бентамка, що походить з Південно-Східної Азії, оселилися в Долині альпака. Бентамки поділили вольєр з павичами”, – повідомили в екопарку.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 22:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колекцію екопарку поповнили курки-бентамки, яких заклад отримав у дар від небайдужих громадян".