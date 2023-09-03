У харківському екопарку оселилися екзотичні птахи (відео)

Колекцію екопарку поповнили курки-бентамки, яких заклад отримав у дар від небайдужих громадян.

“Зооколекція поповнюється не лише нашими зусиллями, а й завдяки небайдужим мешканцям Харкова та Харківської області та всієї України”, – зазначила представниця харківського екопарку у відео, опублікованому у фейсбуці.

Цього разу екопарк отримав у дар декоративних курок – бентамок.

“Три представники карликової породи курей бентамка, що походить з Південно-Східної Азії, оселилися в Долині альпака. Бентамки поділили вольєр з павичами”, – повідомили в екопарку.