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Перших хижаків повернули до харківського екопарку (відео)

Суспільство 14:53   29.08.2023
Вікторія Яковенко
Перших хижаків повернули до харківського екопарку (відео)

Тварини продовжують перебираються назад у харківський екопарк. «Додому» повернулися леви.  

«Звичайно, переїзд для левів – це стрес, але зараз він набагато менший, ніж був навесні минулого року, коли ми їх евакуювали під обстрілами. Тому ми не маємо сумнівів, що вони швидко обживуться на новому-старому місці», – написали у пресслужбі екопарку.

Також, незабаром планують повернути ягуарів, леопардів, пум та білих левів, додали в екопарку.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 14:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тварини продовжують перебираються назад у харківський екопарк. «Додому» повернулися леви.  ".