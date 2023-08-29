Перших хижаків повернули до харківського екопарку (відео)
Тварини продовжують перебираються назад у харківський екопарк. «Додому» повернулися леви.
«Звичайно, переїзд для левів – це стрес, але зараз він набагато менший, ніж був навесні минулого року, коли ми їх евакуювали під обстрілами. Тому ми не маємо сумнівів, що вони швидко обживуться на новому-старому місці», – написали у пресслужбі екопарку.
Також, незабаром планують повернути ягуарів, леопардів, пум та білих левів, додали в екопарку.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тварини продовжують перебираються назад у харківський екопарк. «Додому» повернулися леви. ".