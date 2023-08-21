Бізон Сашко, батьків якого вбили росіяни, повернувся в екопарк (відео)
В екопарк під Харковом повернули бізона Сашка. Навесні 2022 року його батьки загинули внаслідок російських обстрілів. Дитинча вивезли у безпечне місце, виходили та реабілітували після отриманого стресу.
“Ось уже зовсім не малюк, а цілком дорослий бізон повернувся додому – до нашого екопарку. Ми зробимо все можливе, щоб страшні спогади дитинства назавжди залишились для нього в минулому, а в майбутньому чекало тільки хороше, щоб він міг створити родину й дав життя новому поколінню бізонів”, – пише пресслужба ландшафтного парку у фейсбуці.
Відео: пресслужба екопарку
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 22:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарк під Харковом повернули бізона Сашка. Навесні 2022 року його батьки загинули внаслідок російських обстрілів. Дитинча вивезли у безпечне місце, виходили та реабілітували після отриманого стресу.".