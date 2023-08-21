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Бізон Сашко, батьків якого вбили росіяни, повернувся в екопарк (відео)

Суспільство 22:18   21.08.2023
Олена Нагорна
Бізон Сашко, батьків якого вбили росіяни, повернувся в екопарк (відео)

В екопарк під Харковом повернули бізона Сашка. Навесні 2022 року його батьки загинули внаслідок російських обстрілів. Дитинча вивезли у безпечне місце, виходили та реабілітували після отриманого стресу.

“Ось уже зовсім не малюк, а цілком дорослий бізон повернувся додому – до нашого екопарку. Ми зробимо все можливе, щоб страшні спогади дитинства назавжди залишились для нього в минулому, а в майбутньому чекало тільки хороше, щоб він міг створити родину й дав життя новому поколінню бізонів”, – пише пресслужба ландшафтного парку у фейсбуці.

Відео: пресслужба екопарку

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 22:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарк під Харковом повернули бізона Сашка. Навесні 2022 року його батьки загинули внаслідок російських обстрілів. Дитинча вивезли у безпечне місце, виходили та реабілітували після отриманого стресу.".