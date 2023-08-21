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Бизон Сашко, родителей которого убили россияне, вернулся в экопарк (видео)

Общество 22:18   21.08.2023
Елена Нагорная
Бизон Сашко, родителей которого убили россияне, вернулся в экопарк (видео)

В экопарк под Харьковом вернули бизона по кличке Сашко. Весной 2022 года его родители погибли вследствие российских обстрелов. Детеныша вывезли в безопасное место, выходили и реабилитировали после полученного стресса.

«Вот уже совсем не малыш, а вполне взрослый бизон вернулся домой — в наш экопарк. Мы сделаем все возможное, чтобы страшные воспоминания детства навсегда остались для него в прошлом, а в будущем ждало только хорошее, чтобы он мог создать семью и дал жизнь новому поколению бизонов», — пишет пресс-служба ландшафтного парка в Faсebook.

Видео: пресс-служба экопарка

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 22:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарк под Харьковом вернули бизона по кличке Сашко. Весной 2022 года его родители погибли вследствие российских обстрелов. Детеныша вывезли в безопасное место, выходили и реабилитировали после полученного стресса.".