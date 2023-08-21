Бизон Сашко, родителей которого убили россияне, вернулся в экопарк (видео)

В экопарк под Харьковом вернули бизона по кличке Сашко. Весной 2022 года его родители погибли вследствие российских обстрелов. Детеныша вывезли в безопасное место, выходили и реабилитировали после полученного стресса.

«Вот уже совсем не малыш, а вполне взрослый бизон вернулся домой — в наш экопарк. Мы сделаем все возможное, чтобы страшные воспоминания детства навсегда остались для него в прошлом, а в будущем ждало только хорошее, чтобы он мог создать семью и дал жизнь новому поколению бизонов», — пишет пресс-служба ландшафтного парка в Faсebook.

Видео: пресс-служба экопарка