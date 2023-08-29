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Первых хищников вернули в харьковский экопарк (видео)

Общество 14:53   29.08.2023
Виктория Яковенко
Первых хищников вернули в харьковский экопарк (видео)

Животные продолжают перебираться обратно в харьковский экопарк. «Домой» вернулись львы.

«Конечно, переезд для львов – это стресс, но сейчас он гораздо меньше, чем был весной прошлого года, когда мы эвакуировали под обстрелами. Поэтому мы не сомневаемся, что они быстро обживутся на новом-старом месте», — написали в пресс-службе экопарка.

Также в скором времени планируют вернуть ягуаров, леопардов, пум и белых львов, добавили в экопарке.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 14:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Животные продолжают перебираться обратно в харьковский экопарк. «Домой» вернулись львы.".