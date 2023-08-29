Первых хищников вернули в харьковский экопарк (видео)

Животные продолжают перебираться обратно в харьковский экопарк. «Домой» вернулись львы.

«Конечно, переезд для львов – это стресс, но сейчас он гораздо меньше, чем был весной прошлого года, когда мы эвакуировали под обстрелами. Поэтому мы не сомневаемся, что они быстро обживутся на новом-старом месте», — написали в пресс-службе экопарка.

Также в скором времени планируют вернуть ягуаров, леопардов, пум и белых львов, добавили в экопарке.