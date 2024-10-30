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Найдорожчі монети України: час перевірити скарбнички

Реклама 07:52   30.10.2024
Олексій Наумов
Найдорожчі монети України: час перевірити скарбнички Фото: Monitex

Національний банк України карбує величезну кількість монет, які можуть бути цікавими для нумізматів. Вартість виробів визначається не тільки як матеріалом, з якого вони виготовлені, але й іншими чинниками. Найцінніші монети України доступні для покупки в інтернет-магазині Monitex.

Коштовності зі скарбнички

Як тільки йдеться про дорогі монети, більшість представляє гроші зі срібла та золота. Але часто навіть вироби з латуні можуть коштувати дорожче за золоті. Деякі з монет випущені вкрай обмеженим тиражем, через що їхня вартість у світі нумізматики зростає у тисячі разів. Найдорожчі екземпляри відрізняються:

⚫️ шрифтом;

⚫️ малюнком гурту;

⚫️ сплавом;

⚫️ орнаментом на реверсі та аверсі.

Як приклад можна навести вироби з гладким гуртом або копійки із золотистого, а не нікелевого сплаву. Наприклад, 1 копійка може бути дуже дорогою, якщо вона буде виготовлена ​​зі срібла, міді чи бронзи. 2 копійки 1992 року з вузьким вінком коштують десятки тисяч гривень, оскільки малюнок було нанесено випадково.

Браковані вироби дорожчі за золото

Випуск бракованих виробів на монетному дворі — дуже рідкісне явище. Такі гроші обмежені в тиражі та потрапляють в обіг у виняткових випадках. Наприклад, багато хто міг бачити 50 копійок, в яких малюнок реверсу розгорнутий щодо малюнка аверсу на 180 градусів або інший кут. Такі монети не дуже дорогі, але незвичайні.

Є й цікавіші зразки. Наприклад, із двома аверсами або з відсутнім роком випуску. Тираж таких монет дуже невеликий, і знайти їх в обороті не так просто.

Практично неможливо знайти вироби, які не були запущені в тираж. Серед подібних – монета номіналом у 15 копійок. Існує лише кілька таких зразків, що знаходяться у приватних колекціях та музеях.

Є чимало українських монет, які зацікавлять нумізматів. Вартість таких предметів може бути дуже високою. Знайти, купити, продати або обміняти їх можна за допомогою інтернет-магазину Monitex.

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Автор: Олексій Наумов
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 07:52;

  • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Національний банк України карбує величезну кількість монет, які можуть бути цікавими для нумізматів".