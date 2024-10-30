Самые дорогие монеты Украины: время проверить копилки

Национальный банк Украины чеканит огромное количество монет, которые могут быть интересны для нумизматов. Стоимость изделий определяется не только материалом, из которого они изготовлены, но и другими факторами. Самые ценные монеты Украины доступны для покупки в интернет-магазине Monitex.

Драгоценности из копилки

Как только идет упоминание о дорогих монетах, большинство представляет деньги из серебра и золота. Но часто даже изделия из латуни могут стоить дороже золотых. Некоторые из монет выпущены крайне ограниченным тиражом, из-за чего их стоимость в мире нумизматики возрастает в тысячи раз. Наиболее дорогие экземпляры отличаются:

⚫️ шрифтом;

⚫️ рисунком гурта;

⚫️ сплавом;

⚫️ орнаментом на реверсе и аверсе.

В качестве примера можно привести изделия с гладким гуртом или копейки из золотистого, а не никелевого сплава. Например, 1 копейка может быть очень дорогой, если она будет изготовлена из серебра, меди или бронзы. 2 копейки 1992 года с узким венком стоят десятки тысяч гривен, так как рисунок был нанесен случайно.

Бракованные изделия дороже золота

Выпуск бракованных изделий на монетном дворе — крайне редкое явление. Такие деньги ограничены в тираже и попадают в оборот в исключительных случаях. Например, многие могли видеть 50 копеек, в которых рисунок реверса развернут относительно рисунка аверса на 180 градусов или другой угол. Такие монеты не сильно дорогие, но необычные.

Есть и более интересные образцы. Например, с двумя аверсами или с отсутствующим годом выпуска. Тираж таких монет очень небольшой, и найти их в обороте не так просто.

Практически невозможно отыскать изделия, которые так и не были запущены в тираж. Среди подобных — монета номиналом в 15 копеек. Существует всего несколько таких образцов, находящихся в частных коллекциях и музеях.

Есть немало украинских монет, которые заинтересуют нумизматов. Стоимость таких предметов может быть очень высокой. Найти, купить, продать или обменять их можно с помощью интернет-магазина Monitex.

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