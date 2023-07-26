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Німкеня зібрала майже 20 тисяч Барбі і стала провідним експертом з ляльок

Світ 16:04   26.07.2023
Оксана Якушко
Німкеня зібрала майже 20 тисяч Барбі і стала провідним експертом з ляльок

18 500 Барбі – стільки ляльок у колекції уродженки Дюссельдорфа Беттіни Дорфманн. Її колекція потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Німкеня зарекомендувала себе як провідний оцінювач іграшок і реставратор ляльок, а її «Посібник з цін на ляльок Барбі» – це стандарт із цього питання, пише BILD.

Чи можна розбагатіти на Барбі?

Беттіна Дорфманн (61 рік) каже: «Моїй Барбі потрібні нові туфлі. Але супи у пакетиках теж смачні».

Таке ставлення дозволяє колекціонерам витрачати більше грошей на ляльок.

Купуючи Барбі, Дорфманн звертає увагу на те, наскільки повний комплект у іграшки.

«Вона має бути в комплекті з усіма речами, які так легко губляться. Якщо Барбі-вчитель, то, наприклад, разом із указкою, книгами, маленьким глобусом. І, звичайно ж, обов’язково має бути взуття. В ідеалі все має бути в заводській упаковці».

Для ціни важливий не так вік фігурки, як її рідкість: “Це як поштові марки”.

Найцінніша лялька в колекції Бетінни – з першого випуску 1959 року. «На той час вони були доступні лише в США», — каже вона. “І ви повинні спочатку знайти їх!” Наприкінці 1990-х років вона заплатила за свій екземпляр близько 8000 євро. Сьогодні ця лялька коштує вже 10 тисяч євро.

Ціна піднімається приблизно на 1% за рік. Більш рідкісні моделі можуть подорожчати швидше: “Photo Fashion Barbie коштує 300 євро без упаковки, до 800 євро в упаковці”, – каже вона. “Десять років тому їх можна було купити за 10 євро”

Сама Беттіна Дорфман збирає перші дві епохи Барбі з 1959 по 1967 рік і до 1972 року.

“У цій другій фазі у Барбі з’явилося нове обличчя: її волосся і вії підтяглися, тон її шкіри змінився, а фігура набула викривленої талії і стала більш гнучкою.”

Скільки грошей Беттіна Дорфманн вклала у свою колекцію, вона не хоче розкривати: «Страхова компанія мені заборонила».

Британська газета дала вартість колекції в чверть мільйона євро. Тобто, в середньому 13,50 євро за ляльку? Звучить досить низько.

Однак із роками вартість зросла, каже колекціонер.

«Я безперечно отримала 50% прибутку».

Як експерт (безкоштовна консультація кожні два місяці у Музею іграшок Ратінген) Беттіна Дорфманн знайомиться з людьми, які купують ляльок Барбі у великих кількостях «як засіб забезпечення старості». Їй часто доводиться розчаровувати їх: «Це всі сучасні колекційні ляльки — якщо я виймаю їх із коробки, вони втрачають 50 відсотків своєї вартості»

Такі інвестори також створюють ілюзії : “Люди уявляють, що можуть продати всю свою колекцію”, – каже вона. “Але кому?” Або колекціонерам, у яких, напевно, половина екземплярів вже є, або дилерам, яким доводиться рахувати з 19% ПДВ»

Її порада: «Якщо ви хочете отримувати прибуток, ви повинні бути дуже добре обізнані та докладати зусиль, щоб продавати свої вироби окремо»

Для Беттін Дорфманн про це не може бути й мови. Вона колекціонер. Розлучення з ляльками буде для неї останнім, що вона зробить.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 16:04;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 500 Барбі – стільки ляльок у колекції уродженки Дюссельдорфа Беттіни Дорфманн. Її колекція потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Німкеня зарекомендувала себе як провідний оцінювач іграшок і реставратор ляльок, а її «Посібник з цін на ляльок Барбі» – це стандарт із цього питання, пише BILD.".