Немка собрала почти 20 тысяч Барби и стала ведущим экспертом по куклам

18 500 Барби – столько кукол в коллекции уроженки Дюссельдорфа Беттины Дорфманн. Собрание попало в Книгу рекордов Гиннеса. Немка зарекомендовала себя как ведущий оценщик игрушек и реставратор кукол, а ее «Руководство по ценам на кукол Барби» — это стандарт по этому вопросу, пишет BILD.

Можно ли разбогатеть на Барби?

Беттина Дорфманн (61 год) говорит: «Моей Барби нужны новые туфли. Но супы в пакетиках тоже вкусные».

Такое отношение позволяет коллекционерам тратить на кукол большие деньги.

При покупке Барби Дорфманн обращает внимание на то, насколько полный комплект у игрушки.

«Она должна быть в комплекте со всеми вещами, которые так легко теряются. Если Барби-учитель, то, например, вместе с указкой, книгами, маленьким глобусом. И, конечно же, обязательно должна быть обувь. В идеале, все должно быть в заводской упаковке».

Для цены важен не столько возраст фигурки, сколько ее редкость: «Это как почтовые марки“.

Самая ценная кукла в коллекции Бетинны — из первого выпуска 1959 года. «В то время они были доступны только в США», — говорит она. «И вы должны сначала найти их!» В конце 1990-х годов она заплатила за свой экземпляр около 8000 евро. Сегодня эта кукла стоит уже 10 тысяч евро.

Цена поднимается примерно на 1% за год. Более редкие модели могут подорожать быстрее: «Photo Fashion Barbie стоит 300 евро без упаковки, до 800 евро в упаковке», — говорит она. «Десять лет назад их можно было купить за 10 евро“

Сама Беттина Дорфман собирает первые две эпохи Барби, с 1959 по 1967 год и до 1972 года.

«В этой второй фазе у Барби появилось новое лицо: ее волосы и ресницы подтянулись, тон ее кожи изменился, а фигура приобрела искривленную талию и стала более гибкой.“

Сколько денег Беттина Дорфманн вложила в свою коллекцию, она раскрывать не хочет: «Страховая компания мне запретила».

Британская газета дал стоимость коллекции в четверть миллиона евро. То есть в среднем 13,50 евро за куклу? Звучит довольно низко.

Однако с годами стоимость возросла, говорит коллекционер.

«Я определенно получила 50 % прибыли».

В качестве эксперта (бесплатная консультация каждые два месяца в Музей игрушек Ратинген) Беттина Дорфманн знакомится с людьми, которые покупают кукол Барби в больших количествах «как средство обеспечения старости». Ей часто приходится их разочаровывать: «Это все современные коллекционные куклы — если я вынимаю их из коробки, они теряют 50 процентов своей стоимости“

Такие инвесторы также создают иллюзии в других местах: «Люди воображают, что могут продать всю свою коллекцию», — говорит она. «Но кому?» Либо коллекционерам, у которых, наверное, половина экземпляров уже есть, либо дилерам, которым приходится считать с 19% НДС»

Ее совет: «Если вы хотите получать прибыль, вы должны быть очень хорошо осведомлены и прилагать усилия, чтобы продавать свои изделия по отдельности“

Для Беттины Дорфманн об этом не могло быть и речи. Она коллекционер. Расставание с куклами будет для нее последним, что она сделает.